https://ria.ru/20210304/klinika-1599899615.html

В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках

В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках

Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:59

2021-03-04T12:59

2021-03-04T12:59

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инга юмашева

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей, кроме того, предлагается ужесточить ответственность за рекламу абортов.Свои предложения она озвучила в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая проходит в Москве в четверг.Также депутат предлагает внести изменения в закон с тем, чтобы запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей.По словам парламентария, требует редактирования и "информированное согласие", которое подписывает женщина, решившая сделать аборт. Она сообщила, что этот лист озаглавлен как "Лист доабортного консультирования".Кроме того, Юмашева заявила о необходимости разработки регламента оборота лекарственных средств абортивного действия, ограничив их свободную продажу.Вместе с тем, она считает необходимым внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и ужесточить ответственность за рекламу абортов, а также установить ответственность за призыв к абортам и пропаганду безопасности абортов и их популяризацию.

https://ria.ru/20210222/aborty-1598594488.html

https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html

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россия, инга юмашева, госдума рф, единая россия, москва