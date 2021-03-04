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В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:59
2021-03-04T12:59
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инга юмашева
госдума рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей, кроме того, предлагается ужесточить ответственность за рекламу абортов.Свои предложения она озвучила в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая проходит в Москве в четверг.Также депутат предлагает внести изменения в закон с тем, чтобы запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей.По словам парламентария, требует редактирования и "информированное согласие", которое подписывает женщина, решившая сделать аборт. Она сообщила, что этот лист озаглавлен как "Лист доабортного консультирования".Кроме того, Юмашева заявила о необходимости разработки регламента оборота лекарственных средств абортивного действия, ограничив их свободную продажу.Вместе с тем, она считает необходимым внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и ужесточить ответственность за рекламу абортов, а также установить ответственность за призыв к абортам и пропаганду безопасности абортов и их популяризацию.
https://ria.ru/20210222/aborty-1598594488.html
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россия, инга юмашева, госдума рф, единая россия, москва

В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках

12:59 04.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей, кроме того, предлагается ужесточить ответственность за рекламу абортов.
Свои предложения она озвучила в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая проходит в Москве в четверг.
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"Предлагается ввести запрет на производство абортов в частных медицинских организациях и проводить их только в государственных медицинских организациях", - отметила Юмашева. По ее словам, эта мера может "существенно улучшить и статистику (по абортам) и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг", а также сократит число криминальных абортов.
Также депутат предлагает внести изменения в закон с тем, чтобы запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей.
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По словам парламентария, требует редактирования и "информированное согласие", которое подписывает женщина, решившая сделать аборт. Она сообщила, что этот лист озаглавлен как "Лист доабортного консультирования".
"Мы предлагаем его переименовать в " Лист сохранения беременности", - пояснила депутат.
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Кроме того, Юмашева заявила о необходимости разработки регламента оборота лекарственных средств абортивного действия, ограничив их свободную продажу.
Вместе с тем, она считает необходимым внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и ужесточить ответственность за рекламу абортов, а также установить ответственность за призыв к абортам и пропаганду безопасности абортов и их популяризацию.
 
РоссияИнга ЮмашеваГосдума РФЕдиная РоссияМосква
 
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