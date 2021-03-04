В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Инга Юмашева выступила с предложениями по сокращению абортов: в частности, предлагается запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей, кроме того, предлагается ужесточить ответственность за рекламу абортов.
Свои предложения она озвучила в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая проходит в Москве в четверг.
"Предлагается ввести запрет на производство абортов в частных медицинских организациях и проводить их только в государственных медицинских организациях", - отметила Юмашева. По ее словам, эта мера может "существенно улучшить и статистику (по абортам) и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг", а также сократит число криминальных абортов.
Также депутат предлагает внести изменения в закон с тем, чтобы запретить аборты несовершеннолетним без согласия родителей или законных представителей.
По словам парламентария, требует редактирования и "информированное согласие", которое подписывает женщина, решившая сделать аборт. Она сообщила, что этот лист озаглавлен как "Лист доабортного консультирования".
"Мы предлагаем его переименовать в " Лист сохранения беременности", - пояснила депутат.
Кроме того, Юмашева заявила о необходимости разработки регламента оборота лекарственных средств абортивного действия, ограничив их свободную продажу.
Вместе с тем, она считает необходимым внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и ужесточить ответственность за рекламу абортов, а также установить ответственность за призыв к абортам и пропаганду безопасности абортов и их популяризацию.