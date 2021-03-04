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В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
Фитнес-тренер из Чебоксар приговорен к 1 году 8 месяцам исправительных работ за хищение 6 тонн могильных оград с кладбищ нескольких районов Чувашии, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:34
2021-03-04T13:34
новочебоксарск
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Фитнес-тренер из Чебоксар приговорен к 1 году 8 месяцам исправительных работ за хищение 6 тонн могильных оград с кладбищ нескольких районов Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.Сорокашестилетнего жителя Чебоксар задержали в сентябре 2020 года после того, как в одном из городских пунктов по приему металлолома были обнаружены фрагменты похищенных могильных оград.Уголовное дело расследовалось в следственном отделе ОМВД России по Новочебоксарску, где были собраны доказательства причастности обвиняемого к 29 эпизодам краж с общим ущербом в сумме около 400 тысяч рублей. В ходе расследования путем изъятия похищенного имущества потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.Отмечается, что кражи совершались в период с мая по сентябрь 2020 года с кладбищ Чебоксар и Новочебоксарска, а также Моргаушского, Красноармейского и Аликовского районов Чувашии.Подчеркивается, что прокуратура уже внесла представление на решение районного суда, посчитав приговор слишком мягким. Обоснованность назначенного наказания оценит судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии.
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новочебоксарск, чебоксары, происшествия

В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград

13:34 04.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Фитнес-тренер из Чебоксар приговорен к 1 году 8 месяцам исправительных работ за хищение 6 тонн могильных оград с кладбищ нескольких районов Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Сорокашестилетнего жителя Чебоксар задержали в сентябре 2020 года после того, как в одном из городских пунктов по приему металлолома были обнаружены фрагменты похищенных могильных оград.
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"Ограждения сдал бывший фитнес-тренер, который нашел такое применение свой недюжинной физической силе. С территории дачи обвиняемого, которую тот использовал под склад похищенного, полицейские вывезли около шести тонн металла. Для хранения такого количества вещественных доказательств отделу внутренних дел по городу Новочебоксарск пришлось отвести целый гараж", - говорится в сообщении.
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Уголовное дело расследовалось в следственном отделе ОМВД России по Новочебоксарску, где были собраны доказательства причастности обвиняемого к 29 эпизодам краж с общим ущербом в сумме около 400 тысяч рублей. В ходе расследования путем изъятия похищенного имущества потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.
Отмечается, что кражи совершались в период с мая по сентябрь 2020 года с кладбищ Чебоксар и Новочебоксарска, а также Моргаушского, Красноармейского и Аликовского районов Чувашии.
"Резонансное дело рассматривалось в Моргаушском районном суде, так как в этом районе подсудимый совершил наибольшее количество краж – 13 фактов. Суд признал бывшего фитнес-тренера виновным в кражах (статья 158 УК РФ) и приговорил к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% от заработной платы в доход государства", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что прокуратура уже внесла представление на решение районного суда, посчитав приговор слишком мягким. Обоснованность назначенного наказания оценит судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии.
 
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