https://ria.ru/20210304/khischenie-1599907107.html

В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград

В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград

Фитнес-тренер из Чебоксар приговорен к 1 году 8 месяцам исправительных работ за хищение 6 тонн могильных оград с кладбищ нескольких районов Чувашии, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T13:34

2021-03-04T13:34

2021-03-04T13:34

новочебоксарск

чебоксары

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Фитнес-тренер из Чебоксар приговорен к 1 году 8 месяцам исправительных работ за хищение 6 тонн могильных оград с кладбищ нескольких районов Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.Сорокашестилетнего жителя Чебоксар задержали в сентябре 2020 года после того, как в одном из городских пунктов по приему металлолома были обнаружены фрагменты похищенных могильных оград.Уголовное дело расследовалось в следственном отделе ОМВД России по Новочебоксарску, где были собраны доказательства причастности обвиняемого к 29 эпизодам краж с общим ущербом в сумме около 400 тысяч рублей. В ходе расследования путем изъятия похищенного имущества потерпевшим возмещен ущерб на сумму более 300 тысяч рублей.Отмечается, что кражи совершались в период с мая по сентябрь 2020 года с кладбищ Чебоксар и Новочебоксарска, а также Моргаушского, Красноармейского и Аликовского районов Чувашии.Подчеркивается, что прокуратура уже внесла представление на решение районного суда, посчитав приговор слишком мягким. Обоснованность назначенного наказания оценит судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашии.

https://ria.ru/20210301/srok-1599398085.html

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новочебоксарск

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новочебоксарск, чебоксары, происшествия