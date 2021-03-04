https://ria.ru/20210304/izvineniya-1599875721.html

МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче России части Украины

МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче России части Украины

Глава МИД Словакии Иван Корчок во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье. Об РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:08

2021-03-04T11:08

2021-03-04T11:57

иван корчок

игорь матович

мид словакии

киев

twitter

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава МИД Словакии Иван Корчок во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье. Об этом он написал в Facebook.Слова Матовича он назвал "неуместными". Корчок выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, так как несколько дней назад в Киеве обсуждалось развитие отношений двух стран.Ранее у премьер-министра Словакии во время интервью на Radio Expres спросили, что он пообещал России в обмен на вакцину против COVID-19 "Спутник V". Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины, при этом он сразу подчеркнул, что никто никаких условий не выдвигал.МИД Украины потребовал от него официальных извинений. В ведомстве заявили, что его слова, напрямую затрагивающие территориальную целостность Украины, являются "категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу" двусторонних отношений. Кроме того, в МИД вызвали и поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter предложил Матовичу "обменять несколько регионов Словакии".Первую партию "Спутника V" доставили из Москвы в город Кошице на востоке Словакии в понедельник. Решение о закупке препарата, по словам Матовича, было принято, так как "времени для промедления нет", а в стране не хватает вакцин.

https://ria.ru/20210304/zakarpate-1599852325.html

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россия

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