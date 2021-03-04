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МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче России части Украины
МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче России части Украины
Глава МИД Словакии Иван Корчок во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье. Об РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:08
2021-03-04T11:57
иван корчок
игорь матович
мид словакии
киев
twitter
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава МИД Словакии Иван Корчок во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье. Об этом он написал в Facebook.Слова Матовича он назвал "неуместными". Корчок выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, так как несколько дней назад в Киеве обсуждалось развитие отношений двух стран.Ранее у премьер-министра Словакии во время интервью на Radio Expres спросили, что он пообещал России в обмен на вакцину против COVID-19 "Спутник V". Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины, при этом он сразу подчеркнул, что никто никаких условий не выдвигал.МИД Украины потребовал от него официальных извинений. В ведомстве заявили, что его слова, напрямую затрагивающие территориальную целостность Украины, являются "категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу" двусторонних отношений. Кроме того, в МИД вызвали и поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter предложил Матовичу "обменять несколько регионов Словакии".Первую партию "Спутника V" доставили из Москвы в город Кошице на востоке Словакии в понедельник. Решение о закупке препарата, по словам Матовича, было принято, так как "времени для промедления нет", а в стране не хватает вакцин.
https://ria.ru/20210304/zakarpate-1599852325.html
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иван корчок, игорь матович, мид словакии, киев, twitter, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий кулеба, мид украины, словакия, украина, в мире

МИД Словакии извинился за шутку премьера о передаче России части Украины

11:08 04.03.2021 (обновлено: 11:57 04.03.2021)
 
© AP Photo / Nicolae DumitracheМинистр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Nicolae Dumitrache
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава МИД Словакии Иван Корчок во время общения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой извинился за шутку премьер-министра страны Игора Матовича о Закарпатье. Об этом он написал в Facebook.
Слова Матовича он назвал "неуместными". Корчок выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, так как несколько дней назад в Киеве обсуждалось развитие отношений двух стран.
Ранее у премьер-министра Словакии во время интервью на Radio Expres спросили, что он пообещал России в обмен на вакцину против COVID-19 "Спутник V". Матович в шутку ответил, что договорился о передаче Закарпатской Украины, при этом он сразу подчеркнул, что никто никаких условий не выдвигал.
МИД Украины потребовал от него официальных извинений. В ведомстве заявили, что его слова, напрямую затрагивающие территориальную целостность Украины, являются "категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу" двусторонних отношений. Кроме того, в МИД вызвали и поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter предложил Матовичу "обменять несколько регионов Словакии".
Первую партию "Спутника V" доставили из Москвы в город Кошице на востоке Словакии в понедельник. Решение о закупке препарата, по словам Матовича, было принято, так как "времени для промедления нет", а в стране не хватает вакцин.
Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
06:18
Украинцев разозлила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России
 
Иван КорчокИгорь МатовичМИД СловакииКиевTwitterВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныСловакияУкраинаВ мире
 
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