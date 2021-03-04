https://ria.ru/20210304/irak-1599984304.html

Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Иракские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T19:09

2021-03-04T19:09

2021-03-04T21:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ирак

в мире

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КАИР, 4 мар – РИА Новости. Иракские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.По его словам, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося в данный момент с визитом в России министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках вакцины.Российский фонд прямых инвестиций подтвердил, что "Спутник V" зарегистрирован министерством здравоохранения Ирака. Ирак стал 45 страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами", - заявили в фонде.Ирак во вторник начал вакцинацию граждан от коронавируса, используется вакцина китайской компании Sinopharm. В первую очередь прививку получат медики, военные, пожилые граждане и люди, страдающие хроническими заболеваниями.Аль-Бадр ранее заявил, что Ирак заключил контракты на поставку 16 миллионов доз вакцин против коронавируса, первые партии Багдад должен получить "в ближайшие дни".В стране зарегистрировано более 713 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 650 тысяч пациентов, скончались более 13 тысяч пациентов.

https://ria.ru/20210304/prognoz-1599886719.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ирак, в мире