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Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"
Иракские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:09
2021-03-04T21:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ирак
в мире
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КАИР, 4 мар – РИА Новости. Иракские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.По его словам, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося в данный момент с визитом в России министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках вакцины.Российский фонд прямых инвестиций подтвердил, что "Спутник V" зарегистрирован министерством здравоохранения Ирака. Ирак стал 45 страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами", - заявили в фонде.Ирак во вторник начал вакцинацию граждан от коронавируса, используется вакцина китайской компании Sinopharm. В первую очередь прививку получат медики, военные, пожилые граждане и люди, страдающие хроническими заболеваниями.Аль-Бадр ранее заявил, что Ирак заключил контракты на поставку 16 миллионов доз вакцин против коронавируса, первые партии Багдад должен получить "в ближайшие дни".В стране зарегистрировано более 713 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 650 тысяч пациентов, скончались более 13 тысяч пациентов.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ирак, в мире

Ирак зарегистрировал вакцину "Спутник V"

19:09 04.03.2021 (обновлено: 21:01 04.03.2021)
 
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КАИР, 4 мар – РИА Новости. Иракские власти зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил в четверг представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр.

"Министр здравоохранения Ирака Хасан ат-Тамими после разрешения минздрава на использование российской вакцины и доклада перед кабинетом министров дал указания заключить прямые контракты с компаниями (производящими) "Спутник V" и "Р-Фарм" на поставки вакцины", - заявил аль-Бадр агентству INA.

По его словам, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи уполномочил находящегося в данный момент с визитом в России министра нефти Ихсана Абд аль-Джаббара подписать контракт о поставках вакцины.
Российский фонд прямых инвестиций подтвердил, что "Спутник V" зарегистрирован министерством здравоохранения Ирака. Ирак стал 45 страной, где зарегистрирована вакцина "Спутник V". Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами", - заявили в фонде.

"Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина "Спутник V", превысила 1,2 миллиарда человек. На Ближнем Востоке российская вакцина зарегистрирована уже в восьми странах, и спрос на препарат продолжает увеличиваться. "Спутник V" уже имеет статус одной из ключевых мировых вакцин для борьбы с коронавирусом", - отметил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Ирак во вторник начал вакцинацию граждан от коронавируса, используется вакцина китайской компании Sinopharm. В первую очередь прививку получат медики, военные, пожилые граждане и люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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Аль-Бадр ранее заявил, что Ирак заключил контракты на поставку 16 миллионов доз вакцин против коронавируса, первые партии Багдад должен получить "в ближайшие дни".
В стране зарегистрировано более 713 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 650 тысяч пациентов, скончались более 13 тысяч пациентов.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ИракВ мире
 
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