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Путин заявил о способности интернета разрушить общество
Путин заявил о способности интернета разрушить общество
Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:44
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"."Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и, по большому счету, он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — сказал он.Среди таких негативных явлений глава государства назвал распространение в Сети детской порнографии и наркотиков, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду.
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владимир путин, общество

Путин заявил о способности интернета разрушить общество

14:44 04.03.2021 (обновлено: 15:27 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".
"Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и, по большому счету, он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — сказал он.
Среди таких негативных явлений глава государства назвал распространение в Сети детской порнографии и наркотиков, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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