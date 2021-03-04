https://ria.ru/20210304/internet-1599920820.html

Путин заявил о способности интернета разрушить общество

Путин заявил о способности интернета разрушить общество

Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:44

2021-03-04T14:44

2021-03-04T15:27

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчиняться моральным законам, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"."Интернет проник уже во все сферы нашей жизни, и, по большому счету, он должен все же подчиняться даже не просто законам, формальным юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", — сказал он.Среди таких негативных явлений глава государства назвал распространение в Сети детской порнографии и наркотиков, призывы к детям выходить на несанкционированные акции, подталкивание их к суициду.

https://ria.ru/20210303/internet-1599744696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество