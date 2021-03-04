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В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола
В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола
Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:16
2021-03-04T15:19
россия
госдума рф
единая россия
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общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и трансгендерности, а также ввести в УК РФ понятие "плода человека" и понятия "криминальный (незаконный) аборт" и установить ответственность за это.Проект резолюции был принят в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая прошла в Москве в четверг.В резолюции (имеется в распоряжении РИА Новости), в частности, предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и установить запрет пропаганды смены пола, запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнеров). Кроме того, участники конференции настаивают на ужесточении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, а также введении запрета символики ЛГБТ в государственных учреждениях.Кроме того, предлагается ввести запрет информации, пропагандирующей аборты, призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов.Вместе с тем, в резолюции есть предложение о введении "запрета на информацию, оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство".В целях профилактики бесплодия и сокращения абортов участники конференции предлагают внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части введения понятия "плода человека", понятия "криминальный (незаконный) аборт", с установлением уголовной ответственности за его производство. Также предлагаются законодательные инициативы о выведении абортов из системы ОМС, а также финансирования их из региональных ТФОМС. В резолюции также есть предложение по "изменению маршрутизации пациенток, прерывающих беременность и сохраняющих беременность".В резолюции есть и блок предложений по внесению изменений в закон "О биологической безопасности в Российской Федерации". В законе предлагается "урегулировать вопросы вакцинации, определить статус " эмбриона", "плода человека", установить запрет на эвтаназию". Кроме того, предлагается "установить государственный контроль за экспериментами над геномными технологиями, в том числе в области генетического редактирования человека". Подписавшиеся под резолюцией также считают необходимым "установить порядок регулирования оборота биологических объектов и биобанков".
https://ria.ru/20201219/propaganda-1590042875.html
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россия, госдума рф, единая россия, москва, общество

В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола

15:16 04.03.2021 (обновлено: 15:19 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и трансгендерности, а также ввести в УК РФ понятие "плода человека" и понятия "криминальный (незаконный) аборт" и установить ответственность за это.
Проект резолюции был принят в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая прошла в Москве в четверг.
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В резолюции (имеется в распоряжении РИА Новости), в частности, предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и установить запрет пропаганды смены пола, запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнеров). Кроме того, участники конференции настаивают на ужесточении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, а также введении запрета символики ЛГБТ в государственных учреждениях.
Кроме того, предлагается ввести запрет информации, пропагандирующей аборты, призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов.
Вместе с тем, в резолюции есть предложение о введении "запрета на информацию, оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство".
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В целях профилактики бесплодия и сокращения абортов участники конференции предлагают внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части введения понятия "плода человека", понятия "криминальный (незаконный) аборт", с установлением уголовной ответственности за его производство. Также предлагаются законодательные инициативы о выведении абортов из системы ОМС, а также финансирования их из региональных ТФОМС. В резолюции также есть предложение по "изменению маршрутизации пациенток, прерывающих беременность и сохраняющих беременность".
В резолюции есть и блок предложений по внесению изменений в закон "О биологической безопасности в Российской Федерации". В законе предлагается "урегулировать вопросы вакцинации, определить статус " эмбриона", "плода человека", установить запрет на эвтаназию". Кроме того, предлагается "установить государственный контроль за экспериментами над геномными технологиями, в том числе в области генетического редактирования человека". Подписавшиеся под резолюцией также считают необходимым "установить порядок регулирования оборота биологических объектов и биобанков".
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