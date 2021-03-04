https://ria.ru/20210304/gosduma-1599928265.html

В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола

В Госдуме предложили ввести запрет на пропаганду смены пола

Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:16

2021-03-04T15:16

2021-03-04T15:19

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Парламентарии и общественники приняли проект резолюции, в которой предлагают Госдуме, в частности, законодательно ввести запрет на пропаганду смены пола и трансгендерности, а также ввести в УК РФ понятие "плода человека" и понятия "криминальный (незаконный) аборт" и установить ответственность за это.Проект резолюции был принят в ходе конференции "Правовые и законодательные аспекты поддержки семей и семейных ценностей в РФ" в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Крепкая семья", которая прошла в Москве в четверг.В резолюции (имеется в распоряжении РИА Новости), в частности, предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и установить запрет пропаганды смены пола, запрет пропаганды бисексуализма, трансгендерности (транссексуализма), полиамории (гражданские браки с множественностью партнеров). Кроме того, участники конференции настаивают на ужесточении административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, а также введении запрета символики ЛГБТ в государственных учреждениях.Кроме того, предлагается ввести запрет информации, пропагандирующей аборты, призывы к абортам и пропаганду безопасности абортов.Вместе с тем, в резолюции есть предложение о введении "запрета на информацию, оскорбляющую семейные ценности, материнство, многодетность и детство".В целях профилактики бесплодия и сокращения абортов участники конференции предлагают внести изменения в Уголовный кодекс РФ в части введения понятия "плода человека", понятия "криминальный (незаконный) аборт", с установлением уголовной ответственности за его производство. Также предлагаются законодательные инициативы о выведении абортов из системы ОМС, а также финансирования их из региональных ТФОМС. В резолюции также есть предложение по "изменению маршрутизации пациенток, прерывающих беременность и сохраняющих беременность".В резолюции есть и блок предложений по внесению изменений в закон "О биологической безопасности в Российской Федерации". В законе предлагается "урегулировать вопросы вакцинации, определить статус " эмбриона", "плода человека", установить запрет на эвтаназию". Кроме того, предлагается "установить государственный контроль за экспериментами над геномными технологиями, в том числе в области генетического редактирования человека". Подписавшиеся под резолюцией также считают необходимым "установить порядок регулирования оборота биологических объектов и биобанков".

https://ria.ru/20201219/propaganda-1590042875.html

https://ria.ru/20210105/putin-1592065602.html

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, единая россия, москва, общество