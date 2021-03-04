Горбачев ответил на поздравление Байдена
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что так же как и президент США Джо Байден, надеется, что продолжение договора СНВ-3 говорит о намерении США и России вести диалог по ядерному разоружению, подчеркнув, что "за Россией дело не станет".
Ранее президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
"Я получил поздравление от президента Байдена. Он пишет: "Надеюсь, что продление на пять лет договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого вами дела", то есть ядерного разоружения. Я тоже на это надеюсь, и уверен, что за Россией дело не станет", - говорится в приветствии Горбачева к участникам международной конференции, посвященной юбилею политика.