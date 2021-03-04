https://ria.ru/20210304/gorbachev-1599941010.html

Горбачев ответил на поздравление Байдена

Горбачев ответил на поздравление Байдена

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что так же как и президент США Джо Байден, надеется, что продолжение договора СНВ-3 говорит о намерении США и России... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:10

2021-03-04T16:10

2021-03-04T16:10

россия

горбачев-фонд

павел палажченко

договор снв-3

михаил горбачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что так же как и президент США Джо Байден, надеется, что продолжение договора СНВ-3 говорит о намерении США и России вести диалог по ядерному разоружению, подчеркнув, что "за Россией дело не станет".Ранее президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

https://ria.ru/20210304/kontrol-1599915114.html

россия

сша

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россия, горбачев-фонд, павел палажченко, договор снв-3, михаил горбачев, джо байден, сша, в мире