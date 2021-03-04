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Горбачев ответил на поздравление Байдена
Горбачев ответил на поздравление Байдена
Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что так же как и президент США Джо Байден, надеется, что продолжение договора СНВ-3 говорит о намерении США и России... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:10
2021-03-04T16:10
россия
горбачев-фонд
павел палажченко
договор снв-3
михаил горбачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что так же как и президент США Джо Байден, надеется, что продолжение договора СНВ-3 говорит о намерении США и России вести диалог по ядерному разоружению, подчеркнув, что "за Россией дело не станет".Ранее президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.
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россия, горбачев-фонд, павел палажченко, договор снв-3, михаил горбачев, джо байден, сша, в мире

Горбачев ответил на поздравление Байдена

16:10 04.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в Московском Доме Книги
Экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги Остаюсь оптимистом в Московском Доме Книги - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что так же как и президент США Джо Байден, надеется, что продолжение договора СНВ-3 говорит о намерении США и России вести диалог по ядерному разоружению, подчеркнув, что "за Россией дело не станет".
Ранее президент США Джо Байден в поздравлении экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву с юбилеем выразил надежду, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества США и РФ "в совместных усилиях" по продолжению дела, начатого Горбачевым, об этом сообщил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

"Я получил поздравление от президента Байдена. Он пишет: "Надеюсь, что продление на пять лет договора СНВ-3 свидетельствует о том, что США и Россия могут и впредь сотрудничать в совместных усилиях по продолжению начатого вами дела", то есть ядерного разоружения. Я тоже на это надеюсь, и уверен, что за Россией дело не станет", - говорится в приветствии Горбачева к участникам международной конференции, посвященной юбилею политика.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
Вчера, 14:09
Лавров рассказал о работе России и США по контролю над вооружениями
 
РоссияГорбачев-фондПавел ПалажченкоДоговор СНВ-3Михаил ГорбачевДжо БайденСШАВ мире
 
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