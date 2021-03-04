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В Германии продлили режим национальной эпидемии из-за COVID-19
В Германии продлили режим национальной эпидемии из-за COVID-19
Бундестаг ФРГ продлил в четверг режим "эпидемии национального масштаба" в связи с коронавирусом, решение принято большинством голосов - 368 против 293, сообщает РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:32
2021-03-04T20:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
бундестаг германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Бундестаг ФРГ продлил в четверг режим "эпидемии национального масштаба" в связи с коронавирусом, решение принято большинством голосов - 368 против 293, сообщает сайт парламента.С предложением о продлении режима выступили ранее фракции партий, входящих в коалиционное правительство Германии - это альянс ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Поддержали предложение также фракции "Левые" и "Зеленые". Либералы из Свободной демпартии воздержались, правые из "Альтернативы для Германии" голосовали против, призвав вообще отменить данный режим как препятствующий реализации конституционных прав граждан.Режим эпидемии национального масштаба позволяет властям принимать решения по борьбе с пандемией, к примеру, проведение тестов или вакцинации, без привлечения палаты федеральных земель - бундесрата. Режим был введен решением бундестага ФРГ от 25 мая 2020 года, продлен в ноябре прошлого года. Если решение о продлении данного положения не будет принято через три месяца, режим будет автоматически прекращен.Согласно немецкому закону об инфекционной защите населения, режим эпидемии национального масштаба вводится, когда "есть серьезная угроза общественному здоровью на территории всей ФРГ".
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, бундестаг германии, германия, в мире

В Германии продлили режим национальной эпидемии из-за COVID-19

20:32 04.03.2021
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкПлощадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса
Площадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Бундестаг ФРГ продлил в четверг режим "эпидемии национального масштаба" в связи с коронавирусом, решение принято большинством голосов - 368 против 293, сообщает сайт парламента.
С предложением о продлении режима выступили ранее фракции партий, входящих в коалиционное правительство Германии - это альянс ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Поддержали предложение также фракции "Левые" и "Зеленые". Либералы из Свободной демпартии воздержались, правые из "Альтернативы для Германии" голосовали против, призвав вообще отменить данный режим как препятствующий реализации конституционных прав граждан.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
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Режим эпидемии национального масштаба позволяет властям принимать решения по борьбе с пандемией, к примеру, проведение тестов или вакцинации, без привлечения палаты федеральных земель - бундесрата. Режим был введен решением бундестага ФРГ от 25 мая 2020 года, продлен в ноябре прошлого года. Если решение о продлении данного положения не будет принято через три месяца, режим будет автоматически прекращен.
Согласно немецкому закону об инфекционной защите населения, режим эпидемии национального масштаба вводится, когда "есть серьезная угроза общественному здоровью на территории всей ФРГ".
 
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