https://ria.ru/20210304/fond-1599980667.html

Фонд "В защиту прав заключенных" по ошибке исключили из списка иноагентов

Фонд "В защиту прав заключенных" по ошибке исключили из списка иноагентов

Минюст России назвал технической ошибкой информацию об исключения из реестра НКО-иноагентов фонда "В защиту прав заключенных"*, основанного правозащитником... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T18:47

2021-03-04T18:47

2021-03-04T19:50

министерство юстиции рф (минюст россии)

лев пономарев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150902/37/1509023783_0:131:2201:1369_1920x0_80_0_0_9d2d1bacb63b9a7a1b687767c2b5f0f3.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минюст России назвал технической ошибкой информацию об исключения из реестра НКО-иноагентов фонда "В защиту прав заключенных"*, основанного правозащитником Львом Пономаревым*, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в реестре появилась информация, что фонд "В защиту прав заключнных"* исключен из списка на основании статьи 26 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц".В Минюсте отметили, что ведомство решений об исключении данного фонда из вышеуказанного реестра не принимало. Кроме того, 12 февраля распоряжением Минюста России фонду "В защиту прав заключенных"* отказано в исключении из реестра.Фонд был признан иноагентом в феврале 2019 года.В свою очередь Пономарев* рассказал РИА Новости, что сначала сам был удивлен такому решению и предположил возникновение технической ошибки.*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.

https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , общество