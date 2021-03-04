https://ria.ru/20210304/fond-1599980667.html
Фонд "В защиту прав заключенных" по ошибке исключили из списка иноагентов
Фонд "В защиту прав заключенных" по ошибке исключили из списка иноагентов
Минюст России назвал технической ошибкой информацию об исключения из реестра НКО-иноагентов фонда "В защиту прав заключенных"*, основанного правозащитником... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T18:47
2021-03-04T18:47
2021-03-04T19:50
министерство юстиции рф (минюст россии)
лев пономарев
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минюст России назвал технической ошибкой информацию об исключения из реестра НКО-иноагентов фонда "В защиту прав заключенных"*, основанного правозащитником Львом Пономаревым*, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в реестре появилась информация, что фонд "В защиту прав заключнных"* исключен из списка на основании статьи 26 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц".В Минюсте отметили, что ведомство решений об исключении данного фонда из вышеуказанного реестра не принимало. Кроме того, 12 февраля распоряжением Минюста России фонду "В защиту прав заключенных"* отказано в исключении из реестра.Фонд был признан иноагентом в феврале 2019 года.В свою очередь Пономарев* рассказал РИА Новости, что сначала сам был удивлен такому решению и предположил возникновение технической ошибки.*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.
https://ria.ru/20210304/inoagenty-1599976144.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), лев пономарев , общество
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минюст России
назвал технической ошибкой информацию об исключения из реестра НКО-иноагентов фонда "В защиту прав заключенных"*, основанного правозащитником Львом Пономаревым
*, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в реестре появилась информация, что фонд "В защиту прав заключнных"* исключен из списка на основании статьи 26 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц".
"Четвертого марта на информационном портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций опубликована информация о том, что Фонд "В защиту прав заключенных"* исключен из реестра по решению суда на основании ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц", статья 26". Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал", - говорится в сообщении.
В Минюсте отметили, что ведомство решений об исключении данного фонда из вышеуказанного реестра не принимало. Кроме того, 12 февраля распоряжением Минюста России фонду "В защиту прав заключенных"* отказано в исключении из реестра.
Фонд был признан иноагентом в феврале 2019 года.
В свою очередь Пономарев* рассказал РИА Новости, что сначала сам был удивлен такому решению и предположил возникновение технической ошибки.
*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.