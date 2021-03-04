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https://ria.ru/20210304/fet-1599877693.html
Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве
Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве
В главном экспозиционном пространстве Государственного музея истории российской литературы - Доме Остроухова в Трубниках, открылась выставка "Быть Фетом",... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:38
2021-03-04T11:41
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В главном экспозиционном пространстве Государственного музея истории российской литературы - Доме Остроухова в Трубниках, открылась выставка "Быть Фетом", приуроченная к 200-летию со дня рождения поэта, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний крупнейших музеев и архивов России. Как отметил Бак, открытию выставки предшествовали виртуальные проекты, посвященные Фету. Так, 5 декабря 2020 года, в день 200-летнего юбилея поэта, начала работу виртуальная часть проекта, включающая онлайн-лекции, цель которых, по словам директора музея, "заманить в творчество Фета".Куратор выставки Ирина Ерисанова рассказала, что проект задумывался как место, где можно найти "своего, особенного Фета, незнакомца, почти домашнего Фета". Создатели выставки признались, что им не хотелось сосредотачиваться на биографии поэта, они стремились создать место, где можно читать его стихи.Экспозиция занимает в Доме Остроухова несколько залов. В первом из них стихи поэта переведены "в аудиовизуальную форму", в зале работает проектор, создающий эффект игры света и тени. Второй зал — биографический, он представляет собрание сюжетов из жизни Фета. В третьем зале можно узнать о том, как оценивали творчество Фета его современники.Выставка продлится до 16 мая 2021 года, рассказали в пресс-службе музея.
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книги, новости культуры, выставки, музеи, афанасий фет, государственный литературный музей, дмитрий бак

Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве

11:38 04.03.2021 (обновлено: 11:41 04.03.2021)
 
© Public domainПоэт Афанасий Фет
Поэт Афанасий Фет - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Public domain
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В главном экспозиционном пространстве Государственного музея истории российской литературы - Доме Остроухова в Трубниках, открылась выставка "Быть Фетом", приуроченная к 200-летию со дня рождения поэта, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас сегодня первый после перерыва большой выставочный проект, посвященный Афанасию Афанасьевичу Фету. Эта выставка входит в череду юбилейных мероприятий музея, которому в этом году исполняется 100 лет", - сказал директор Гослитмузея Дмитрий Бак.
На выставке представлены архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний крупнейших музеев и архивов России.
Как отметил Бак, открытию выставки предшествовали виртуальные проекты, посвященные Фету. Так, 5 декабря 2020 года, в день 200-летнего юбилея поэта, начала работу виртуальная часть проекта, включающая онлайн-лекции, цель которых, по словам директора музея, "заманить в творчество Фета".
Куратор выставки Ирина Ерисанова рассказала, что проект задумывался как место, где можно найти "своего, особенного Фета, незнакомца, почти домашнего Фета". Создатели выставки признались, что им не хотелось сосредотачиваться на биографии поэта, они стремились создать место, где можно читать его стихи.
© Фото : public domainАфанасий Фет в Воробьевке, 1890 год
Афанасий Фет в Воробьевке, 1890 год - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Фото : public domain
Афанасий Фет в Воробьевке, 1890 год
"Первое, что хотелось сделать - создать такое место, где можно читать стихи Фета. При этом хотелось сохранить какое-то ощущение ручной работы, тактильности, бумаги, чтобы не было механических моделей, чтобы свет шел настоящий, чтобы посетители ходили и становились частью этих букв", - отметила куратор.
Экспозиция занимает в Доме Остроухова несколько залов. В первом из них стихи поэта переведены "в аудиовизуальную форму", в зале работает проектор, создающий эффект игры света и тени. Второй зал — биографический, он представляет собрание сюжетов из жизни Фета. В третьем зале можно узнать о том, как оценивали творчество Фета его современники.
Выставка продлится до 16 мая 2021 года, рассказали в пресс-службе музея.
Портрет русского поэта Афанасия Фета работы художника Ильи Репина из собрания Государственной Третьяковской галереи - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 08:00Культура
"Ты изумляешься, что я еще пою": что вы знаете о жизни и творчестве Фета?
 
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