https://ria.ru/20210304/fet-1599877693.html

Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве

Выставка "Быть Фетом" к 200-летию поэта открылась в Москве

В главном экспозиционном пространстве Государственного музея истории российской литературы - Доме Остроухова в Трубниках, открылась выставка "Быть Фетом",... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:38

2021-03-04T11:38

2021-03-04T11:41

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В главном экспозиционном пространстве Государственного музея истории российской литературы - Доме Остроухова в Трубниках, открылась выставка "Быть Фетом", приуроченная к 200-летию со дня рождения поэта, передает корреспондент РИА Новости.На выставке представлены архивные материалы, часть из которых экспонируется впервые: фотографии, письма, иллюстрации, рукописи из собраний крупнейших музеев и архивов России. Как отметил Бак, открытию выставки предшествовали виртуальные проекты, посвященные Фету. Так, 5 декабря 2020 года, в день 200-летнего юбилея поэта, начала работу виртуальная часть проекта, включающая онлайн-лекции, цель которых, по словам директора музея, "заманить в творчество Фета".Куратор выставки Ирина Ерисанова рассказала, что проект задумывался как место, где можно найти "своего, особенного Фета, незнакомца, почти домашнего Фета". Создатели выставки признались, что им не хотелось сосредотачиваться на биографии поэта, они стремились создать место, где можно читать его стихи.Экспозиция занимает в Доме Остроухова несколько залов. В первом из них стихи поэта переведены "в аудиовизуальную форму", в зале работает проектор, создающий эффект игры света и тени. Второй зал — биографический, он представляет собрание сюжетов из жизни Фета. В третьем зале можно узнать о том, как оценивали творчество Фета его современники.Выставка продлится до 16 мая 2021 года, рассказали в пресс-службе музея.

https://ria.ru/20201205/fet-1587247288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, выставки, музеи, афанасий фет, государственный литературный музей, дмитрий бак