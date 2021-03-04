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В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз

В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз

Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T16:11

2021-03-04T16:11

2021-03-04T16:11

людмила нефедова

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.Нефедова отметила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что следователи также проводят проверку по факту произошедшего.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки, добавил собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/proisshestviya-1599335052.html

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Ребенок сорвался с высоты на эскалаторе в ТЦ. Кадры камеры наблюдения В московском ТЦ на Кировоградской улице 4-летний мальчик схватился за поручень эскалатора, проехал этаж и сорвался, ребенок в больнице, прокуратура разбирается. 2021-03-04T16:11 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия