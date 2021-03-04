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В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз
В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз
Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:11
2021-03-04T16:11
людмила нефедова
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.По ее словам, мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.Нефедова отметила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что следователи также проводят проверку по факту произошедшего.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки, добавил собеседник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/proisshestviya-1599335052.html
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Ребенок сорвался с высоты на эскалаторе в ТЦ. Кадры камеры наблюдения
В московском ТЦ на Кировоградской улице 4-летний мальчик схватился за поручень эскалатора, проехал этаж и сорвался, ребенок в больнице, прокуратура разбирается.
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людмила нефедова, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве ребенок проехал один этаж на поручне эскалатора и сорвался вниз

16:11 04.03.2021
 
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после падения четырехлетнего мальчика в торговом центре на юге города, сообщила журналистам руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Проводится прокурорская проверка в связи с инцидентом с малолетним ребенком в торговом центре на юге Москвы. По предварительной информации, 3 марта четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых подошел к эскалатору торгового центра на улице Кировоградской, зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, поднялся на уровень второго этажа, после чего не удержался и упал", - сказала Нефедова.
По ее словам, мальчик с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
Нефедова отметила, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Старший помощник руководителя московского главка СК РФ Юлия Иванова сообщила журналистам, что следователи также проводят проверку по факту произошедшего.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мать ребенка, уроженка Киргизии 1996 года рождения, объяснила, что малыш остался без присмотра по неосторожности. Мальчик сейчас находится в реанимации Морозовской детской городской больницы с открытой черепно-мозговой травмой, переломом свода черепа, ушибом мозга и закрытой травмой грудной клетки, добавил собеседник.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
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Людмила НефедоваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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