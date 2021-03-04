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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210304/episkopy-1599940870.html
Общецерковный суд запретил в служении двух епископов РПЦ
Общецерковный суд запретил в служении двух епископов РПЦ
Высший общецерковный суд запретил в священнослужении двух архиереев Русской православной церкви – епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T16:10
2021-03-04T17:13
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Высший общецерковный суд запретил в священнослужении двух архиереев Русской православной церкви – епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), говорится в опубликованных постановлениях суда."Высший Общецерковный суд, обстоятельно рассмотрев поступившие материалы и свидетельства священнослужителей и мирян, опрошенных в ходе расследования обвинений, также заслушал пояснения епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина). По итогам рассмотрения дел Высший общецерковный суд признал обоих архиереев виновными в совершении церковных правонарушений и определил им наказание в виде запрещения в священнослужении", - говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.Восемнадцатого мая епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий по решению патриарха были отстранены до решения Общецерковного суда от управления епархиями. В указе предстоятеля Русской православной церкви упоминалось о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес данных архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями."Признать епископа Игнатия (Тарасова) виновным в поведении, подпадающем, в том числе, под апостольские правила 25 и 42, приведшим к существенному расстройству епархиальной жизни в ранее вверенной его управлению Костомукшской епархии", - говорится в постановлении Высшего общецерковного суда, опубликованном на сайте Московского патриархата.В свою очередь епископа Игнатия суд признал виновным "в совершении ряда действий, в том числе подпадающих под правило святых Апостол 25", и отметил, что "соответствующие действия епископа… повлекли за собой существенные нестроения в епархиальной жизни и нанесли глубокий духовный вред части вверенной ему церковной паствы".25-е Апостольское правило говорит о том, что "епископ, или пресвитер (священник - ред.), или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе (похищении или насильственном отнятии - ред.) обличенный, да будет извержен от священного чина". Правило апостолов №42 устанавливает, что "епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пиянству преданный, или да престанет, или да будет извержен".В постановлениях Высшего общецерковного суда относительно двух епископов говорится, что они должны быть запрещены в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также они призваны "к покаянию и деятельному исправлению". Решения суда, в соответствии с "Положением о церковном суде Русской православной церкви", направлены на рассмотрение патриарха Кирилла и вступят в силу с момента их утверждения предстоятелем РПЦ.При этом суд направил ходатайство патриарху, чтобы, "учитывая состояние здоровья престарелой матери епископа Игнатия (Тарасова)", направить его в один из монастырей Челябинской митрополии "с возложением на митрополита Челябинского попечения о материальном обеспечении епископа Игнатия". Место пребывания епископа Игнатия для несения покаянных трудов также определит патриарх.Решение Высшего общецерковного суда может быть обжаловано на ближайшем Архиерейском соборе, который состоится в ноябре этого года.Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.
https://ria.ru/20201229/sinod-1591455994.html
https://ria.ru/20201212/episkop-1588913059.html
https://ria.ru/20201112/svyaschenniki-1584353785.html
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московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Общецерковный суд запретил в служении двух епископов РПЦ

16:10 04.03.2021 (обновлено: 17:13 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве
Сотрудник коммунальных служб возле храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Высший общецерковный суд запретил в священнослужении двух архиереев Русской православной церкви – епископа Армавирского и Лабинского Игнатия (Бузина) и епископа Костомукшского и Кемского Игнатия (Тарасова), говорится в опубликованных постановлениях суда.
"Высший Общецерковный суд, обстоятельно рассмотрев поступившие материалы и свидетельства священнослужителей и мирян, опрошенных в ходе расследования обвинений, также заслушал пояснения епископа Игнатия (Тарасова) и епископа Игнатия (Бузина). По итогам рассмотрения дел Высший общецерковный суд признал обоих архиереев виновными в совершении церковных правонарушений и определил им наказание в виде запрещения в священнослужении", - говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Восемнадцатого мая епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий по решению патриарха были отстранены до решения Общецерковного суда от управления епархиями. В указе предстоятеля Русской православной церкви упоминалось о поступивших сообщениях, содержащих документально аргументированные обвинения в адрес данных архиереев в церковных правонарушениях, несовместимых с дальнейшим управлением епархиями.
"Признать епископа Игнатия (Тарасова) виновным в поведении, подпадающем, в том числе, под апостольские правила 25 и 42, приведшим к существенному расстройству епархиальной жизни в ранее вверенной его управлению Костомукшской епархии", - говорится в постановлении Высшего общецерковного суда, опубликованном на сайте Московского патриархата.
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В свою очередь епископа Игнатия суд признал виновным "в совершении ряда действий, в том числе подпадающих под правило святых Апостол 25", и отметил, что "соответствующие действия епископа… повлекли за собой существенные нестроения в епархиальной жизни и нанесли глубокий духовный вред части вверенной ему церковной паствы".
25-е Апостольское правило говорит о том, что "епископ, или пресвитер (священник - ред.), или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе (похищении или насильственном отнятии - ред.) обличенный, да будет извержен от священного чина". Правило апостолов №42 устанавливает, что "епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пиянству преданный, или да престанет, или да будет извержен".
В постановлениях Высшего общецерковного суда относительно двух епископов говорится, что они должны быть запрещены в священнослужении "без права ношения архиерейских одежд и панагии", также они призваны "к покаянию и деятельному исправлению". Решения суда, в соответствии с "Положением о церковном суде Русской православной церкви", направлены на рассмотрение патриарха Кирилла и вступят в силу с момента их утверждения предстоятелем РПЦ.
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При этом суд направил ходатайство патриарху, чтобы, "учитывая состояние здоровья престарелой матери епископа Игнатия (Тарасова)", направить его в один из монастырей Челябинской митрополии "с возложением на митрополита Челябинского попечения о материальном обеспечении епископа Игнатия". Место пребывания епископа Игнатия для несения покаянных трудов также определит патриарх.
Решение Высшего общецерковного суда может быть обжаловано на ближайшем Архиерейском соборе, который состоится в ноябре этого года.
Запрет в служении – одно из самых жестких наказаний в церкви, суровее только лишение сана и отлучение от церкви. Запрещение в служении епископа случается крайне редко. В 2020 году Синод РПЦ в связи с "нравственным и духовным падением" и за покровительство "обманной деятельности" запретил в служении, а затем лишил сана бывшего епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана (Митрофанова). Это был первый случай за более чем 10 лет.
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