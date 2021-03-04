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В Германии двух человек осудили за нарушение эмбарго ЕС против России
В Германии двух человек осудили за нарушение эмбарго ЕС против России
Два гражданина ФРГ осуждены в высшем земельном суде в Гамбурге за нарушение оружейного эмбарго ЕС против России, сообщило агентство dpa в четверг. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T19:40
2021-03-04T19:40
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Два гражданина ФРГ осуждены в высшем земельном суде в Гамбурге за нарушение оружейного эмбарго ЕС против России, сообщило агентство dpa в четверг.О начале судебного разбирательства по данному делу сообщалось в середине декабря. Один из обвиняемых, Александр С., был задержан в Аугсбурге 11 февраля 2020 года. По данным генеральной прокуратуры, поставленное в РФ оборудование было пригодно для использования в военной сфере и включено в список товаров двойного назначения, в соответствии с регламентом Совета ЕС. Вывоз в Россию товаров, которые могут хотя бы частично использоваться для военных целей или предназначены для определенного военного конечного пользователя, запрещен европейским оружейным эмбарго в отношении РФ.По данным агентства, 41-летний предприниматель из Аугсбурга приговорен к трем годам и 9 месяцам заключения, а также к выплате почти 8 млн евро, полученным за запрещенную поставку 15 станков.Указывается, что, по материалам дела, фирма, которой владеет осужденный, совершила с 2015 по 2018 годы в общей сложности семь запрещенных поставок двум компаниям в Екатеринбурге, при этом предпринимателю было известно, что эти компании не были "конечными получателями" оборудования.Второй осужденный - житель Мюнхена 40 лет - приговорен к двум годам условного заключения и выплате 184 тысяч евро. В качестве внештатного сотрудника немецкой компании в России, он получил вознаграждение за посредничество по двум эпизодам поставок. Еще 150 тысяч осужденный должен внести в качестве залога за условное освобождение.Отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
https://ria.ru/20210304/sanktsii-1599959360.html
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россия, евросоюз, германия, в мире

В Германии двух человек осудили за нарушение эмбарго ЕС против России

19:40 04.03.2021
 
© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкГамбург. Вид на город со стороны гавани
Гамбург. Вид на город со стороны гавани - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Артур Александров
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Два гражданина ФРГ осуждены в высшем земельном суде в Гамбурге за нарушение оружейного эмбарго ЕС против России, сообщило агентство dpa в четверг.
О начале судебного разбирательства по данному делу сообщалось в середине декабря. Один из обвиняемых, Александр С., был задержан в Аугсбурге 11 февраля 2020 года. По данным генеральной прокуратуры, поставленное в РФ оборудование было пригодно для использования в военной сфере и включено в список товаров двойного назначения, в соответствии с регламентом Совета ЕС. Вывоз в Россию товаров, которые могут хотя бы частично использоваться для военных целей или предназначены для определенного военного конечного пользователя, запрещен европейским оружейным эмбарго в отношении РФ.
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По данным агентства, 41-летний предприниматель из Аугсбурга приговорен к трем годам и 9 месяцам заключения, а также к выплате почти 8 млн евро, полученным за запрещенную поставку 15 станков.
Указывается, что, по материалам дела, фирма, которой владеет осужденный, совершила с 2015 по 2018 годы в общей сложности семь запрещенных поставок двум компаниям в Екатеринбурге, при этом предпринимателю было известно, что эти компании не были "конечными получателями" оборудования.
Второй осужденный - житель Мюнхена 40 лет - приговорен к двум годам условного заключения и выплате 184 тысяч евро. В качестве внештатного сотрудника немецкой компании в России, он получил вознаграждение за посредничество по двум эпизодам поставок. Еще 150 тысяч осужденный должен внести в качестве залога за условное освобождение.
Отношения России и ряда западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В список запрещенных для поставок в РФ товаров входят мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго исчисляются величиной порядка 8,3 миллиарда долларов в год. Под запрет попали продовольственные товары из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
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