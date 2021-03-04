https://ria.ru/20210304/ekspertiza-1599922143.html

В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"

В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:52

2021-03-04T14:52

2021-03-04T15:29

россия

российский фонд прямых инвестиций

еврокомиссия

евросоюз

австрия

словакия

венгрия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты проверят препарат на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.Соответствующую заявку фонд подал еще 29 января.Сокращенные срокиКак отмечается в заявлении EMA, регулятор рассчитывает провести оценку вакцины в сокращенные сроки, однако точную дату пока не называет.При этом в агентстве подчеркнули, что проведут все необходимые для экспертизы процедуры.В документе также указывается, что решение о начале экспертизы приняли на основе результатов лабораторных и клинических испытаний."Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточное количество доказательств, чтобы подать официальную заявку на получение регистрационного удостоверения", — отмечается в заявлении.Шесть контрактовСейчас на рынке Евросоюза доступны три препарата: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты с Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации на рынке ЕС, J&J сделала это 16 февраля. CureVac, в свою очередь, 12 февраля отправила запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review. Всего европейские страны, благодаря контрактам Еврокомиссии, смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе прививку сделают около 70 процентов жителей.Популярность "Спутник V"Ранее Венгрия и Словакия уже одобрили применение российского препарата, не дожидаясь общеевропейской регистрации. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.Опросы демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее востребованных вакцин в Европе. Например, из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к российскому препарату, чем к вакцине AstraZeneca.Минздрав зарегистрировал Вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599898695.html

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599875262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, австрия, словакия, венгрия