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В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"
В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:52
2021-03-04T15:29
россия
российский фонд прямых инвестиций
еврокомиссия
евросоюз
австрия
словакия
венгрия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Специалисты проверят препарат на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.Соответствующую заявку фонд подал еще 29 января.Сокращенные срокиКак отмечается в заявлении EMA, регулятор рассчитывает провести оценку вакцины в сокращенные сроки, однако точную дату пока не называет.При этом в агентстве подчеркнули, что проведут все необходимые для экспертизы процедуры.В документе также указывается, что решение о начале экспертизы приняли на основе результатов лабораторных и клинических испытаний."Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточное количество доказательств, чтобы подать официальную заявку на получение регистрационного удостоверения", — отмечается в заявлении.Шесть контрактовСейчас на рынке Евросоюза доступны три препарата: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты с Johnson&amp;Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации на рынке ЕС, J&amp;J сделала это 16 февраля. CureVac, в свою очередь, 12 февраля отправила запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review. Всего европейские страны, благодаря контрактам Еврокомиссии, смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе прививку сделают около 70 процентов жителей.Популярность "Спутник V"Ранее Венгрия и Словакия уже одобрили применение российского препарата, не дожидаясь общеевропейской регистрации. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.Опросы демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее востребованных вакцин в Европе. Например, из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к российскому препарату, чем к вакцине AstraZeneca.Минздрав зарегистрировал Вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html
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россия, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз, австрия, словакия, венгрия

В Евросоюзе начали экспертизу вакцины "Спутник V"

14:52 04.03.2021 (обновлено: 15:29 04.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Специалисты проверят препарат на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
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Соответствующую заявку фонд подал еще 29 января.

Сокращенные сроки

Как отмечается в заявлении EMA, регулятор рассчитывает провести оценку вакцины в сокращенные сроки, однако точную дату пока не называет.
При этом в агентстве подчеркнули, что проведут все необходимые для экспертизы процедуры.
В документе также указывается, что решение о начале экспертизы приняли на основе результатов лабораторных и клинических испытаний.
"Постепенная экспертиза будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточное количество доказательств, чтобы подать официальную заявку на получение регистрационного удостоверения", — отмечается в заявлении.
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Шесть контрактов

Сейчас на рынке Евросоюза доступны три препарата: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз). Кроме того, ЕК заключила контракты с Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac.
Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации на рынке ЕС, J&J сделала это 16 февраля. CureVac, в свою очередь, 12 февраля отправила запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.
Всего европейские страны, благодаря контрактам Еврокомиссии, смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин.
В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе прививку сделают около 70 процентов жителей.
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В Шри-Ланке одобрили вакцину "Спутник V"

Популярность "Спутник V"

Ранее Венгрия и Словакия уже одобрили применение российского препарата, не дожидаясь общеевропейской регистрации. "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.
Опросы демонстрируют, что "Спутник V" — одна из наиболее востребованных вакцин в Европе. Например, из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria) следует, что жители этой страны с большим доверием относятся к российскому препарату, чем к вакцине AstraZeneca.
Минздрав зарегистрировал Вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияЕвросоюзАвстрияСловакияВенгрия
 
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