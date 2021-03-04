https://ria.ru/20210304/dtp-1599856105.html

В Ижевске автобус врезался в опору ЛЭП, девять человек пострадали

В Ижевске автобус врезался в опору ЛЭП, девять человек пострадали

В Ижевске девять человек пострадали в столкновении автобуса с опорой линии электропередачи, сообщает ГИБДД по Удмуртии. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:29

2021-03-04T08:29

2021-03-04T13:01

ижевск

дтп

происшествия

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УФА, 4 мар — РИА Новости. В Ижевске девять человек пострадали в столкновении автобуса с опорой линии электропередачи, сообщает ГИБДД по Удмуртии.Авария произошла утром напротив дома № 1 по Буммашевской улице. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Нефаз", женщина 1983 года рождения, не справилась с управлением и врезалась в столб.Девять пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства и причины происшествия.В конце прошлой недели в эту же опору ЛЭП врезался другой автобус. Тогда пострадали шесть пассажиров.

ижевск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ижевск, дтп, происшествия