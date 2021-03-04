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В Ижевске автобус врезался в опору ЛЭП, девять человек пострадали
В Ижевске автобус врезался в опору ЛЭП, девять человек пострадали
В Ижевске девять человек пострадали в столкновении автобуса с опорой линии электропередачи, сообщает ГИБДД по Удмуртии. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T08:29
2021-03-04T08:29
2021-03-04T13:01
ижевск
дтп
происшествия
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УФА, 4 мар — РИА Новости. В Ижевске девять человек пострадали в столкновении автобуса с опорой линии электропередачи, сообщает ГИБДД по Удмуртии.Авария произошла утром напротив дома № 1 по Буммашевской улице. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Нефаз", женщина 1983 года рождения, не справилась с управлением и врезалась в столб.Девять пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства и причины происшествия.В конце прошлой недели в эту же опору ЛЭП врезался другой автобус. Тогда пострадали шесть пассажиров.
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РИА Новости
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ижевск, дтп, происшествия
УФА, 4 мар — РИА Новости.
В Ижевске
девять человек пострадали в столкновении автобуса с опорой линии электропередачи, сообщает ГИБДД по Удмуртии.
Авария произошла утром напротив дома № 1 по Буммашевской улице. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "Нефаз", женщина 1983 года рождения, не справилась с управлением и врезалась в столб.
Девять пассажиров получили травмы, их доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
В конце прошлой недели в эту же опору ЛЭП врезался другой автобус. Тогда пострадали шесть пассажиров.