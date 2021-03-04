https://ria.ru/20210304/draka-1599859828.html
Полиция Приамурья начала проверку из-за видео с дракой студенток
Полиция Приамурья начала проверку из-за видео с дракой студенток
Полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео с дракой двух студенток в Белогорске, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Амурской области... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T09:13
2021-03-04T09:13
2021-03-04T11:11
амурская область
белогорск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости. Полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео с дракой двух студенток в Белогорске, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Амурской области Сергей Чебарев.На кадрах видно, как одна девушка валит на землю другую, бьёт ее руками и ногами, за кадром ещё одна девушка комментирует, что конфликт произошел из-за парня. Instagram-паблик skaner28 уточняет, что участницы драки – студентки Белогорского отделения Амурского колледжа сервиса и торговли.Прокуратура Амурской области уточняет, что 1 марта "17-летней студентке нанесены телесные повреждения девушками, которые являются жителями поселка Серышево Амурской области", их личности установлены."Прокуратура города Белогорска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней студентки отделения №4 ГПОАУ АО "Амурский колледж сервиса и торговли" на территории города... Причиной стала конфликтная ситуация между девушками", - добавляется в релизе ведомства.Ранее сообщалось, что учащаяся Райчихинского индустриального техникума в Приамурье 24 февраля выстрелила из пневматического пистолета на улице в одногруппников из-за конфликта, в котором участвовали пятеро студенток от 16 до 19 лет. Проверки проводят СК и полиция; прокуратура внесла представление директору техникума, так как девушке не была оказана психологическая помощь для мирного решения конфликта.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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амурская область, белогорск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мар – РИА Новости.
Полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео с дракой двух студенток в Белогорске
, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Амурской области
Сергей Чебарев.
На кадрах видно, как одна девушка валит на землю другую, бьёт ее руками и ногами, за кадром ещё одна девушка комментирует, что конфликт произошел из-за парня. Instagram-паблик skaner28
уточняет, что участницы драки – студентки Белогорского отделения Амурского колледжа сервиса и торговли.
"Обращений по данному факту в полицию не поступало, видеозапись сотрудники полиции обнаружили во время мониторинга СМИ и соцсетей. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Белогорский" проводят проверку, она займет до 30 суток", - сказал Чебарев.
Прокуратура Амурской области уточняет, что 1 марта "17-летней студентке нанесены телесные повреждения девушками, которые являются жителями поселка Серышево Амурской области", их личности установлены.
"Прокуратура города Белогорска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетней студентки отделения №4 ГПОАУ АО "Амурский колледж сервиса и торговли" на территории города... Причиной стала конфликтная ситуация между девушками", - добавляется в релизе ведомства.
Ранее сообщалось, что учащаяся Райчихинского индустриального техникума в Приамурье 24 февраля выстрелила из пневматического пистолета на улице в одногруппников из-за конфликта, в котором участвовали пятеро студенток от 16 до 19 лет. Проверки проводят СК и полиция; прокуратура внесла представление директору техникума, так как девушке не была оказана психологическая помощь для мирного решения конфликта.