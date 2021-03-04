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В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе
В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе
В Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе: обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, сообщил... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:53
2021-03-04T12:56
ситуация в днр и лнр
донбасс
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе: обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.Он отметил, что в Кремле тщательно анализируют ситуацию. "Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер", - сказал Песков.Он добавил, что Кремль рассчитывает, что партнеры по "минской четверке" так же будут использовать свое влияние, чтобы не дать ситуации перейти через "красную черту", то есть к полноформатным боевым действиям."Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по "минской четверке" тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через "красную черту", - сказал Песков.Он отметил, что в случае, если это не удастся, то "это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения".Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать содействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, чтобы вернуться к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает."Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", - сказал Песков.
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ситуация в днр и лнр, донбасс, дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе

12:53 04.03.2021 (обновлено: 12:56 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМестные жители в поселке Донецкий Луганской области
Местные жители в поселке Донецкий Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Кремле с глубокой озабоченностью наблюдают за обострением ситуации в Донбассе: обстрелы со стороны украинских формирований происходят все чаще, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы, действительно, с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности", - сказал Песков.
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Он отметил, что в Кремле тщательно анализируют ситуацию.
"Мы надеемся, что руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения, которые то ли регулярно, то ли еще что-то... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер", - сказал Песков.
Он добавил, что Кремль рассчитывает, что партнеры по "минской четверке" так же будут использовать свое влияние, чтобы не дать ситуации перейти через "красную черту", то есть к полноформатным боевым действиям.
"Рассчитываем также на то, что все наши партнеры по "минской четверке" тоже будут обращать внимание на рост напряженности на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой эскалации перейти через "красную черту", - сказал Песков.
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Он отметил, что в случае, если это не удастся, то "это потребует дополнительного анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения".
Отвечая на вопрос о готовности Кремля оказывать содействие на формирования, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса, чтобы вернуться к перемирию, Песков ответил, что Кремль и так постоянно это делает.
"Кремль собственно постоянно это делает. Но сейчас мы видим, что все чаще и чаще идут обстрелы с украинской стороны. Здесь главное, чтобы все, кто может, использовали свое влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась", - сказал Песков.
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДмитрий ПесковУкраинаВ мире
 
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