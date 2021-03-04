https://ria.ru/20210304/donbass-1599862959.html

В ЛНР обвинили Киев в минировании полей у линии соприкосновения

В ЛНР обвинили Киев в минировании полей у линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании полей в районе подконтрольного Киеву села Орехово РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T09:36

2021-03-04T09:36

2021-03-04T09:36

донбасс

луганская народная республика

вооруженные силы украины

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в минировании полей в районе подконтрольного Киеву села Орехово у линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в среду Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 150 противотанковых мин на окраине Орехово."Боевики 14-й бригады (ВС Украины - ред.) установили 250 противотанковых мин ТМ-62 на двух полях вблизи населенного пункта Орехово", - сообщил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Он подчеркнул, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизни мирных жителей.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210304/donbass-1599853296.html

донбасс

луганская народная республика

киев

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донбасс, луганская народная республика, вооруженные силы украины, киев, в мире