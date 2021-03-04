В ЛНР заявили о росте военной агрессии со стороны Украины
07:10 04.03.2021 (обновлено: 07:42 04.03.2021)
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Статистика обстрелов в Донбассе свидетельствует о возрастающей военной агрессии со стороны Киева, заявила журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции. По итогам заседания полпред России в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев вернуться к соблюдению режима прекращения огня.
"В вопросах безопасности одной из главных тем остается проблема соблюдения режима прекращения огня. Представители республик привели статистику обстрелов, которая явно указывала на возрастающую военную агрессию со стороны Украины", - заявила Ковшарь.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.