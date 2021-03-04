https://ria.ru/20210304/donbass-1599853296.html

В ЛНР заявили о росте военной агрессии со стороны Украины

В ЛНР заявили о росте военной агрессии со стороны Украины

Статистика обстрелов в Донбассе свидетельствует о возрастающей военной агрессии со стороны Киева, заявила журналистам пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T07:10

2021-03-04T07:10

2021-03-04T07:42

донбасс

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Статистика обстрелов в Донбассе свидетельствует о возрастающей военной агрессии со стороны Киева, заявила журналистам пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь.Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в формате видеоконференции. По итогам заседания полпред России в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев вернуться к соблюдению режима прекращения огня.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/gryzlov-1599829747.html

донбасс

луганская народная республика

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донбасс, луганская народная республика, в мире