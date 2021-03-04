https://ria.ru/20210304/don-1599965711.html

Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона

Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона

Парламентарии Ростовской и Волгоградской областей соберут и проанализируют предложения по оздоровлению реки Дон от своих коллег из регионов, по которым... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T17:46

2021-03-04T17:46

2021-03-04T17:46

александр ищенко

дон

волгоградская область

ростовская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150076/31/1500763191_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_98089c1c369c7f77844a0df16f9d9bf9.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар – РИА Новости. Парламентарии Ростовской и Волгоградской областей соберут и проанализируют предложения по оздоровлению реки Дон от своих коллег из регионов, по которым протекает река или её притоки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.В четверг состоялось первое заседание рабочей группы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, созданной для обсуждения проблем реки Дон и водных объектов Донского бассейна. Ранее сообщалось, что проблема маловодности Дона и Цимлянского водохранилища особенно обострилась в последние годы – наполнение водохранилища не превышает 50%, под угрозой находятся судоходство и водоснабжение миллионов людей.В сентябре прошлого года главы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, для которых вопрос оздоровления реки Дон наиболее актуален, обратились к руководителям 15 регионов России, по территории которых протекает Дон либо его притоки, с просьбой рассмотреть возможность разработки региональных программ по реабилитации реки.Он отметил, что без помощи федерального центра решить вопрос оздоровления реки невозможно, так как регулирование водных артерий относится к федеральной компетенции и требует больших финансовых затрат. Для этого, по мнению Ищенко, необходимо разработать и принять госпрограмму, направленную на комплексное оздоровление реки Дон и водных объектов Донского бассейна по примеру уже существующих программ по защите Байкала и Волги.

https://ria.ru/20200219/1564968782.html

https://ria.ru/20200911/baykal-1577091435.html

дон

волгоградская область

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ищенко, дон, волгоградская область, ростовская область, общество