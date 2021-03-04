Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на мост через реку Дон в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар – РИА Новости. Парламентарии Ростовской и Волгоградской областей соберут и проанализируют предложения по оздоровлению реки Дон от своих коллег из регионов, по которым протекает река или её притоки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В четверг состоялось первое заседание рабочей группы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, созданной для обсуждения проблем реки Дон и водных объектов Донского бассейна. Ранее сообщалось, что проблема маловодности Дона и Цимлянского водохранилища особенно обострилась в последние годы – наполнение водохранилища не превышает 50%, под угрозой находятся судоходство и водоснабжение миллионов людей.
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В сентябре прошлого года главы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, для которых вопрос оздоровления реки Дон наиболее актуален, обратились к руководителям 15 регионов России, по территории которых протекает Дон либо его притоки, с просьбой рассмотреть возможность разработки региональных программ по реабилитации реки.
"Мы получили поддержку всех субъектов, в которые направляли предложения, но в каждом по-своему понимают механизмы защиты реки Дон… Наша задача свести их к одному знаменателю для того, чтобы предложения, которые мы будем направлять в правительство России, президенту страны имели общую точку зрения с каждым регионом", - сказал Ищенко.
Он отметил, что без помощи федерального центра решить вопрос оздоровления реки невозможно, так как регулирование водных артерий относится к федеральной компетенции и требует больших финансовых затрат. Для этого, по мнению Ищенко, необходимо разработать и принять госпрограмму, направленную на комплексное оздоровление реки Дон и водных объектов Донского бассейна по примеру уже существующих программ по защите Байкала и Волги.
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