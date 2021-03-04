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Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона
Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона
Парламентарии Ростовской и Волгоградской областей соберут и проанализируют предложения по оздоровлению реки Дон от своих коллег из регионов, по которым... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:46
2021-03-04T17:46
александр ищенко
дон
волгоградская область
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар – РИА Новости. Парламентарии Ростовской и Волгоградской областей соберут и проанализируют предложения по оздоровлению реки Дон от своих коллег из регионов, по которым протекает река или её притоки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.В четверг состоялось первое заседание рабочей группы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, созданной для обсуждения проблем реки Дон и водных объектов Донского бассейна. Ранее сообщалось, что проблема маловодности Дона и Цимлянского водохранилища особенно обострилась в последние годы – наполнение водохранилища не превышает 50%, под угрозой находятся судоходство и водоснабжение миллионов людей.В сентябре прошлого года главы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, для которых вопрос оздоровления реки Дон наиболее актуален, обратились к руководителям 15 регионов России, по территории которых протекает Дон либо его притоки, с просьбой рассмотреть возможность разработки региональных программ по реабилитации реки.Он отметил, что без помощи федерального центра решить вопрос оздоровления реки невозможно, так как регулирование водных артерий относится к федеральной компетенции и требует больших финансовых затрат. Для этого, по мнению Ищенко, необходимо разработать и принять госпрограмму, направленную на комплексное оздоровление реки Дон и водных объектов Донского бассейна по примеру уже существующих программ по защите Байкала и Волги.
https://ria.ru/20200219/1564968782.html
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дон
волгоградская область
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александр ищенко, дон, волгоградская область, ростовская область, общество

Ростовские и волгоградские депутаты рассмотрят идеи по оздоровлению Дона

17:46 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на мост через реку Дон в Ростове-на-Дону
Вид с борта вертолета на мост через реку Дон в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар – РИА Новости. Парламентарии Ростовской и Волгоградской областей соберут и проанализируют предложения по оздоровлению реки Дон от своих коллег из регионов, по которым протекает река или её притоки, сообщил журналистам председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
В четверг состоялось первое заседание рабочей группы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, созданной для обсуждения проблем реки Дон и водных объектов Донского бассейна. Ранее сообщалось, что проблема маловодности Дона и Цимлянского водохранилища особенно обострилась в последние годы – наполнение водохранилища не превышает 50%, под угрозой находятся судоходство и водоснабжение миллионов людей.
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В сентябре прошлого года главы парламентов Ростовской и Волгоградской областей, для которых вопрос оздоровления реки Дон наиболее актуален, обратились к руководителям 15 регионов России, по территории которых протекает Дон либо его притоки, с просьбой рассмотреть возможность разработки региональных программ по реабилитации реки.

"Мы получили поддержку всех субъектов, в которые направляли предложения, но в каждом по-своему понимают механизмы защиты реки Дон… Наша задача свести их к одному знаменателю для того, чтобы предложения, которые мы будем направлять в правительство России, президенту страны имели общую точку зрения с каждым регионом", - сказал Ищенко.

Он отметил, что без помощи федерального центра решить вопрос оздоровления реки невозможно, так как регулирование водных артерий относится к федеральной компетенции и требует больших финансовых затрат. Для этого, по мнению Ищенко, необходимо разработать и принять госпрограмму, направленную на комплексное оздоровление реки Дон и водных объектов Донского бассейна по примеру уже существующих программ по защите Байкала и Волги.
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Александр ИщенкоДонВолгоградская областьРостовская областьОбщество
 
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