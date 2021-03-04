https://ria.ru/20210304/deti-1599930484.html

Путин рассказал, как в Сети используют детей ради прибыли

Путин рассказал, как в Сети используют детей ради прибыли

В интернете, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это - источник использования... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:26

2021-03-04T15:26

2021-03-04T15:41

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В интернете, помимо призывов детям выходить на несанкционированные акции, распространяется детская порнография, наркотики, все это - источник использования детей и извлечения прибыли, в том числе и при подталкивании к суицидам, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, к сожалению, сталкиваемся там не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий, все взрослые люди знаем об этом, чего скрывать. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки, с вытаскиванием на ту же улицу, чтобы похулиганить и подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед", - сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"."Это использование детей в качестве предмета, инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, и всегда это источник использования детей как источник получения прибыли, как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних, подростков к суицидам, к самоубийствам. И там находят возможность дать заработать", - подчеркнул глава государства.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Букашка. Раздавить его не жалко": Путин про тех, кто подталкивает подростков к суицидам Владимир Путин на встрече форума "Мы вместе" 2021-03-04T15:26 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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