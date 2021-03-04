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Более 44,5 тысяч новогодних деревьев сдали москвичи на переработку
Более 44,5 тысяч новогодних деревьев сдали москвичи на переработку
Более 44,5 тысячи новогодних деревьев сдали жители Москвы на утилизацию и переработку в рамках акции "Елочный круговорот - 2021", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-04T10:04
2021-03-15T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 44,5 тысячи новогодних деревьев сдали жители Москвы на утилизацию и переработку в рамках акции "Елочный круговорот - 2021", сообщается на сайте мэра Москвы."В столице подвели итоги акции "Елочный круговорот - 2021". За семь недель - с 2 января по 20 февраля - горожане успели сдать на переработку и утилизацию более 44,5 тысячи елей, пихт и сосен", - говорится в сообщении.По данным, опубликованным на сайте, в городе были открыты 549 пунктов приема деревьев, и еще один пункт работал в ближайшем Подмосковье. Отмечается, что из переработанной древесины сделали 180 кубометров щепы. Ее будут использовать как покрытие для тропинок и дорожек в парках, для обустройства экологических троп, в качестве покрытия для пола в вольерных комплексах."Москвичи традиционно ... помогают городу. Например, из 549 пунктов приема деревьев, которые мы открыли в 2021 году, 112 появилось по итогам голосования на портале "Активный гражданин", их выбрали жители", - сообщается на сайте мэра Москвы.На сайте уточняется, что наиболее активными в этом году оказались жители Южного административного округа столицы. Они сдали на переработку более семи тысяч деревьев. В тройку лидеров по сборам также вошли Северный (чуть более шести тысяч) и Юго-Западный (почти шесть тысяч) административные округа.В сообщении сайта мэра Москвы отмечается, что акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. Главной целью этой акции является не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан - ответственно подходить к раздельному сбору отходов, добавляется на сайте.
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Более 44,5 тысяч новогодних деревьев сдали москвичи на переработку

10:04 04.03.2021 (обновлено: 13:33 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие елочных базаров в Москве
Открытие елочных базаров в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 44,5 тысячи новогодних деревьев сдали жители Москвы на утилизацию и переработку в рамках акции "Елочный круговорот - 2021", сообщается на сайте мэра Москвы.
"В столице подвели итоги акции "Елочный круговорот - 2021". За семь недель - с 2 января по 20 февраля - горожане успели сдать на переработку и утилизацию более 44,5 тысячи елей, пихт и сосен", - говорится в сообщении.
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По данным, опубликованным на сайте, в городе были открыты 549 пунктов приема деревьев, и еще один пункт работал в ближайшем Подмосковье. Отмечается, что из переработанной древесины сделали 180 кубометров щепы. Ее будут использовать как покрытие для тропинок и дорожек в парках, для обустройства экологических троп, в качестве покрытия для пола в вольерных комплексах.
"Москвичи традиционно ... помогают городу. Например, из 549 пунктов приема деревьев, которые мы открыли в 2021 году, 112 появилось по итогам голосования на портале "Активный гражданин", их выбрали жители", - сообщается на сайте мэра Москвы.
На сайте уточняется, что наиболее активными в этом году оказались жители Южного административного округа столицы. Они сдали на переработку более семи тысяч деревьев. В тройку лидеров по сборам также вошли Северный (чуть более шести тысяч) и Юго-Западный (почти шесть тысяч) административные округа.
"Всего за шесть лет действия акции "Елочный круговорот" в пункты приема сдали 131,8 тысячи елей, сосен и пихт", - говорится на сайте.
В сообщении сайта мэра Москвы отмечается, что акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. Главной целью этой акции является не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан - ответственно подходить к раздельному сбору отходов, добавляется на сайте.
 
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