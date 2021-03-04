https://ria.ru/20210304/derevya-1601248633.html

Более 44,5 тысяч новогодних деревьев сдали москвичи на переработку

Более 44,5 тысяч новогодних деревьев сдали москвичи на переработку

Более 44,5 тысячи новогодних деревьев сдали жители Москвы на утилизацию и переработку в рамках акции "Елочный круговорот - 2021", сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-04T10:04

2021-03-04T10:04

2021-03-15T13:33

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москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Более 44,5 тысячи новогодних деревьев сдали жители Москвы на утилизацию и переработку в рамках акции "Елочный круговорот - 2021", сообщается на сайте мэра Москвы."В столице подвели итоги акции "Елочный круговорот - 2021". За семь недель - с 2 января по 20 февраля - горожане успели сдать на переработку и утилизацию более 44,5 тысячи елей, пихт и сосен", - говорится в сообщении.По данным, опубликованным на сайте, в городе были открыты 549 пунктов приема деревьев, и еще один пункт работал в ближайшем Подмосковье. Отмечается, что из переработанной древесины сделали 180 кубометров щепы. Ее будут использовать как покрытие для тропинок и дорожек в парках, для обустройства экологических троп, в качестве покрытия для пола в вольерных комплексах."Москвичи традиционно ... помогают городу. Например, из 549 пунктов приема деревьев, которые мы открыли в 2021 году, 112 появилось по итогам голосования на портале "Активный гражданин", их выбрали жители", - сообщается на сайте мэра Москвы.На сайте уточняется, что наиболее активными в этом году оказались жители Южного административного округа столицы. Они сдали на переработку более семи тысяч деревьев. В тройку лидеров по сборам также вошли Северный (чуть более шести тысяч) и Юго-Западный (почти шесть тысяч) административные округа.В сообщении сайта мэра Москвы отмечается, что акция "Елочный круговорот" проводится с 2016 года. Главной целью этой акции является не только забота о чистоте и экологии, но и формирование привычки у горожан - ответственно подходить к раздельному сбору отходов, добавляется на сайте.

https://ria.ru/20210302/moskva-1599558277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва