В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП

"По предварительным данным, 17 февраля около 20 часов на автодороге при подъезде к поселку Ручейки Манского района депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем "ВАЗ 21150", допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу, через несколько дней 52-летняя женщина скончалась… Следственными органами принимаются все меры для устранения противоречий по обстоятельствам ДТП с целью установления истинной картины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.