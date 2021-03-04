В Красноярском крае депутат устроил смертельное ДТП
13:37 04.03.2021 (обновлено: 13:41 04.03.2021)
КРАСНОЯРСК, 4 мар - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием депутата Первоманского сельсовета Красноярского края, в котором, по предварительным данным, пострадали две женщины, одна из которых впоследствии скончалась, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По предварительным данным, 17 февраля около 20 часов на автодороге при подъезде к поселку Ручейки Манского района депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем "ВАЗ 21150", допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу, через несколько дней 52-летняя женщина скончалась… Следственными органами принимаются все меры для устранения противоречий по обстоятельствам ДТП с целью установления истинной картины произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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В настоящее время назначен ряд экспертиз, изъят автомобиль, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС, опрашиваются свидетели.