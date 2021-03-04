Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/davka-1599850355.html
Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
Студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут наставники ребят, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T03:59
2021-03-04T03:59
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea4ba3e45c4c62c44df381512e19a4e9.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар - РИА Новости. Студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут наставники ребят, заявил РИА Новости профессор университета Эль-Альто Хулио Альварадо.Трагедия произошла утром во вторник, когда группа студентов столпилась на площадке пятого этажа университета Эль-Альто перед собранием. Между студентами началась перепалка и драка, которая привела к давке на площадке и обрушению оградительных перил. Несколько человек сорвались с высоты 16,7 метра, семеро скончались."К сожалению, в ряде университетов Боливии наставники имеют много власти, например, рекомендуют, кто имеет право на стипендию, а кто нет", - пояснил он.В Боливии из-за пандемии университеты не работают, обучение идёт в виртуальной форме, поэтому было безответственным собирать студентов в университете. Более того, это не была встреча для академических целей. Студенты собрались, чтобы решить, кто будет дальше ими руководить, подчеркнул профессор."Подобные встречи должны проходить на свежем воздухе либо в больших аудиториях. Но студенты встретились в административной зоне, где находятся офисы, то есть в помещении, не предназначенном для подобных встреч", - отметил Альварадо.Он рассказал, почему между студентами произошел спор, приведший к трагедии, - одни пытались защитить действующих наставников, а другие выступали на стороне тех, кто хотел занять место в руководстве студентами.Альварадо выразил глубокое огорчение произошедшим, отметив, что трагедия стала ударом для всех, кто имеет отношение к университету.
https://ria.ru/20200527/1572059081.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a4a03ac17c51770413dca3292f78459.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
боливия, в мире

Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии

03:59 04.03.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкБоливия
Боливия - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар - РИА Новости. Студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут наставники ребят, заявил РИА Новости профессор университета Эль-Альто Хулио Альварадо.
Трагедия произошла утром во вторник, когда группа студентов столпилась на площадке пятого этажа университета Эль-Альто перед собранием. Между студентами началась перепалка и драка, которая привела к давке на площадке и обрушению оградительных перил. Несколько человек сорвались с высоты 16,7 метра, семеро скончались.
"Первая причина (произошедшего) - это безответственность наставников студентов, что они созвали физическую встречу во время пандемии и обязали участвовать в ней, в противном случае учащиеся могли бы иметь последствия", - рассказал профессор.
"К сожалению, в ряде университетов Боливии наставники имеют много власти, например, рекомендуют, кто имеет право на стипендию, а кто нет", - пояснил он.
В Башкирии устроили давку из-за кастрюль за 99 рублей - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая 2020, 14:03
В Башкирии устроили давку из-за распродажи кастрюль по 99 рублей
В Боливии из-за пандемии университеты не работают, обучение идёт в виртуальной форме, поэтому было безответственным собирать студентов в университете. Более того, это не была встреча для академических целей. Студенты собрались, чтобы решить, кто будет дальше ими руководить, подчеркнул профессор.
"Подобные встречи должны проходить на свежем воздухе либо в больших аудиториях. Но студенты встретились в административной зоне, где находятся офисы, то есть в помещении, не предназначенном для подобных встреч", - отметил Альварадо.
Он рассказал, почему между студентами произошел спор, приведший к трагедии, - одни пытались защитить действующих наставников, а другие выступали на стороне тех, кто хотел занять место в руководстве студентами.
Альварадо выразил глубокое огорчение произошедшим, отметив, что трагедия стала ударом для всех, кто имеет отношение к университету.
 
БоливияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Красноярском крае депутат сбил двух женщин
13:35Захарова рассказала, где она подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
13:10Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
13:08Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
13:02В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком
13:02Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке
Лента новостейМолния