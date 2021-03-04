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Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
Студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут наставники ребят, заявил РИА... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T03:59
2021-03-04T03:59
2021-03-04T03:59
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар - РИА Новости. Студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут наставники ребят, заявил РИА Новости профессор университета Эль-Альто Хулио Альварадо.Трагедия произошла утром во вторник, когда группа студентов столпилась на площадке пятого этажа университета Эль-Альто перед собранием. Между студентами началась перепалка и драка, которая привела к давке на площадке и обрушению оградительных перил. Несколько человек сорвались с высоты 16,7 метра, семеро скончались."К сожалению, в ряде университетов Боливии наставники имеют много власти, например, рекомендуют, кто имеет право на стипендию, а кто нет", - пояснил он.В Боливии из-за пандемии университеты не работают, обучение идёт в виртуальной форме, поэтому было безответственным собирать студентов в университете. Более того, это не была встреча для академических целей. Студенты собрались, чтобы решить, кто будет дальше ими руководить, подчеркнул профессор."Подобные встречи должны проходить на свежем воздухе либо в больших аудиториях. Но студенты встретились в административной зоне, где находятся офисы, то есть в помещении, не предназначенном для подобных встреч", - отметил Альварадо.Он рассказал, почему между студентами произошел спор, приведший к трагедии, - одни пытались защитить действующих наставников, а другие выступали на стороне тех, кто хотел занять место в руководстве студентами.Альварадо выразил глубокое огорчение произошедшим, отметив, что трагедия стала ударом для всех, кто имеет отношение к университету.
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боливия, в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар - РИА Новости.
Студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии
, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут наставники ребят, заявил РИА Новости профессор университета Эль-Альто Хулио Альварадо.
Трагедия произошла утром во вторник, когда группа студентов столпилась на площадке пятого этажа университета Эль-Альто перед собранием. Между студентами началась перепалка и драка, которая привела к давке на площадке и обрушению оградительных перил. Несколько человек сорвались с высоты 16,7 метра, семеро скончались.
"Первая причина (произошедшего) - это безответственность наставников студентов, что они созвали физическую встречу во время пандемии и обязали участвовать в ней, в противном случае учащиеся могли бы иметь последствия", - рассказал профессор.
"К сожалению, в ряде университетов Боливии наставники имеют много власти, например, рекомендуют, кто имеет право на стипендию, а кто нет", - пояснил он.
В Боливии из-за пандемии университеты не работают, обучение идёт в виртуальной форме, поэтому было безответственным собирать студентов в университете. Более того, это не была встреча для академических целей. Студенты собрались, чтобы решить, кто будет дальше ими руководить, подчеркнул профессор.
"Подобные встречи должны проходить на свежем воздухе либо в больших аудиториях. Но студенты встретились в административной зоне, где находятся офисы, то есть в помещении, не предназначенном для подобных встреч", - отметил Альварадо.
Он рассказал, почему между студентами произошел спор, приведший к трагедии, - одни пытались защитить действующих наставников, а другие выступали на стороне тех, кто хотел занять место в руководстве студентами.
Альварадо выразил глубокое огорчение произошедшим, отметив, что трагедия стала ударом для всех, кто имеет отношение к университету.