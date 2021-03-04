https://ria.ru/20210304/dannye-1599846672.html
Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона
Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона
Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T01:16
2021-03-04T01:16
2021-03-04T11:42
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
технологии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Необходимо удалять и сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к СМС-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. "Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — поясняет эксперт. Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, исхитряются забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями. Щельцин советует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС-сообщениями.
https://ria.ru/20210228/kamery-1599184658.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Необходимо удалять и сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, рассказал агентству "Прайм"
гендиректор АНО "Цифровые платформы
" Арсений Щельцин
.
Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к СМС-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. "Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — поясняет эксперт.
Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, исхитряются забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями.
Щельцин советует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС-сообщениями.