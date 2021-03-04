https://ria.ru/20210304/dannye-1599846672.html

Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона

Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона

Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T01:16

2021-03-04T01:16

2021-03-04T11:42

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Необходимо удалять и сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к СМС-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. "Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — поясняет эксперт. Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, исхитряются забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями. Щельцин советует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС-сообщениями.

https://ria.ru/20210228/kamery-1599184658.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии