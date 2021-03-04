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Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона
Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона
Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T01:16
2021-03-04T11:42
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
технологии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Необходимо удалять и сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к СМС-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. "Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — поясняет эксперт. Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, исхитряются забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями. Щельцин советует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС-сообщениями.
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, технологии

Эксперт рассказал, какие сообщения лучше удалять из смартфона

01:16 04.03.2021 (обновлено: 11:42 04.03.2021)
 
© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Информацию о паролях, личных данных, а также сообщения, которые могут содержать вредные для вашей репутации или репутации ваших близких сведения, лучше удалять. Необходимо удалять и сервисные сообщения, коды авторизации и временные пароли, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
Бывает, что приложения для работы требуют список контактов и доступ к СМС-сообщениям. Последнее важно для быстрой авторизации. "Однако эти и многие другие случаи с быстрым доступом к СМС через вирусы или удаленное восстановление резервной копии телефона без вашего ведома превращают копилку СМС в самое уязвимое пространство", — поясняет эксперт.
Пароли, предоставляемые банками и интернет-сайтами, как правило, работают не дольше одной минуты. Но бывает, что мошенники, получив к ним доступ, исхитряются забраться в ваш аккаунт с непредсказуемыми последствиями.
Щельцин советует для минимизации этих рисков делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять телефон и следить за своими СМС-сообщениями.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 02:12
Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
 
АНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинТехнологии
 
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