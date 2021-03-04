"Они доигрались": США рискуют лишиться стратегических бомбардировщиков
08:00 04.03.2021 (обновлено: 08:11 04.03.2021)
© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. EbensbergerСтратегический бомбардировщик B-1B Lancer на базе ВВС США на Гуаме
© AP Photo / U.S. Air Force by Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. ВВС США списывают сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. На первом этапе на металл отправят почти треть имеющихся машин. Пентагон рассчитывает заменить их новейшими B-21 Raider, однако до серийного производства этих самолетов еще далеко.
Рабочие крылья
В ВВС США сейчас 62 бомбардировщика B-1B Lancer. Семнадцать планируют списать до конца года — слишком они изношены и требуют чересчур много затрат на ремонт.
Первый Lancer уже отправился с авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте на кладбище военной авиационной техники Дэвис-Монтен в Аризоне. Здесь тысячи списанных истребителей и бомбардировщиков, некоторые законсервированы и при необходимости могут вернуться в строй, часть техники полностью небоеспособна и используется в качестве доноров запасных частей.
В Пентагоне отметили, что B-1 в последние два десятилетия активно применялись в боевых операциях и совершили тысячи вылетов, причем в основном в странах Ближнего Востока, к климатическим условиям которых "Лансеры" не приспособлены. По оценкам командования, на обслуживание наиболее потрепанных машин необходимо от десяти до 30 миллионов долларов.
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Списав часть самолетов, ВВС перенаправят освободившиеся ресурсы на оставшиеся 45 "стратегов". Последний B-1 выведут из эксплуатации в 2036 году.
Проблемам с техническим состоянием "Лансеров" не один год. Глава Стратегического командования США Джон Хайтен еще в 2019-м в докладе сенату сообщил, что по-настоящему боеготовы только шесть машин. Из-за массовых неисправностей Пентагон приостанавливал полеты всех бомбардировщиков этого типа.
Тем не менее B-1B нужны как "рабочие лошадки". И география их базирования расширяется. Так, недавно Пентагон перебросил эскадрилью "Лансеров" в Норвегию — чтобы в очередной раз продемонстрировать силу и готовность противостоять России на Севере.
Сверхзвуковым "стратегам" всячески пытаются продлить жизнь. Без них американцам попросту не на чем доставлять бомбы и ракеты в зоны конфликтов — ситуация с другими тяжелыми самолетами ненамного лучше.
Невидимые "налетчики"
Главная надежда ВВС США — перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его разрабатывают с начала нулевых. В конструкции широко применяют так называемые стелс-технологии, самолет сможет нести все виды вооружений, в том числе ядерные боеприпасы, и преодолевать любую противовоздушную оборону.
К сборке первого экземпляра приступили в 2019-м, а в воздух бомбардировщик должен подняться в декабре этого года. В Пентагоне уверены: "Райдер" выведет воздушный флот на совершенно новый уровень. Его рассчитывают принять на вооружение в середине десятилетия и со временем получить порядка ста машин.
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Однако Raider конструктивно очень схож с предыдущей "невидимкой" B-2 Spirit. Как известно, это самый дорогой самолет в истории авиастроения — два миллиарда долларов за штуку. Из-за этого построили всего 21 машину, хотя собирались 130.
Кроме того, при эксплуатации выявились серьезные недостатки. В первую очередь — сложность в обслуживании. Например, для самолетов требуются специальные ангары с искусственно поддерживаемым микроклиматом — иначе стелс-покрытие разрушается.
Кстати, "невидимость" тоже под большим вопросом. В боевых условиях B-2 применяли в Югославии в 1999-м, затем в Афганистане, Ираке и Ливии. Но ПВО у этих стран далеко не самая современная. Причем "невидимки" действовали с поддержкой обычных самолетов. Эксперты уверены: против хорошо подготовленного противника "Спириты" вряд ли будут эффективны.
© Фото : Public domainАмериканский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22 Raptor
Американский малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit в сопровождении истребителей F-22 Raptor
В итоге Пентагон отказался от B-2. Не исключено, что та же судьба ждет и перспективный Raider. К тому же американская "продвинутая" военная техника (неважно, самолеты или корабли), несмотря на амбициозные планы, часто не доходит до серийного производства.
Пока же стратегическую авиацию спасают только B-52 Stratofortress, стоящие на вооружении с 1950-х. Но эти "долгожители" также крайне изношены, а их тактико-технические характеристики не отвечают современным требованиям — нужна глобальная модернизация. Из-за дефицита запчастей значительная часть машин простаивает на земле, а те, которые все же взлетают, нередко приземляются в аварийном режиме.
© Фото : US Army / Sgt. Paige BehringerСтратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
© Фото : US Army / Sgt. Paige Behringer
Стратегический американский бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
По другую сторону океана
Вопрос переоснащения стратегической авиации остро стоит и в России. Сейчас конструкторы работают над принципиально новыми образцами техники. Ожидается, что к 2027-му на вооружение поступит перспективный авиационный комплекс дальней авиации — стендовые испытания двигателя для него начнутся в этом году.
Самолет тоже строится с применением стелс-технологий, хотя и не в таком объеме, как у американцев. Его оснастят более мощными двигателями — продолжительность полета увеличится до 30 часов. Схема "летающее крыло" позволит спрятать боевую нагрузку во внутренних отсеках и повысить грузоподъемность — бомбардировщик сможет брать на борт больше топлива и боеприпасов.
Параллельно продолжается обновление парка сверхзвуковых самолетов Ту-160. Скоро стартуют государственные испытания глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М. Машины получат более экономичные и производительные двигатели, современное навигационное и электронное оборудование, средства контроля и высокоточное оружие. Минобороны России планирует приобрести около пятидесяти таких ракетоносцев.
Другой "стратег" — дозвуковой Ту-95 — тоже не оставляют без внимания. В августе прошлого года в воздух впервые поднялся глубоко модернизированный Ту-95МСМ.
Прототип ПАК ДА в представлении 3D-художника
Новые комплексы вооружения и системы управления ими, передовое электронное и пилотажно-навигационное оборудование, доработанные двигатели, улучшенные винты, радиолокационная станция, средства объективного контроля — по оценкам специалистов, боевые возможности Ту-95МСМ повысятся в два раза. Существенно увеличится точность навигации, надежность машин, улучшатся взлетно-посадочные характеристики.
© Фото : Министерство обороны РФТу-95МС
© Фото : Министерство обороны РФ
Ту-95МС