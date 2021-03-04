https://ria.ru/20210304/bombardirovschik-1599432876.html

"Они доигрались": США рискуют лишиться стратегических бомбардировщиков

"Они доигрались": США рискуют лишиться стратегических бомбардировщиков

ВВС США списывают сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. На первом этапе на металл отправят почти треть имеющихся машин. Пентагон... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:00

2021-03-04T08:11

россия

b-21 (стратегический бомбардировщик)

ту-95мс

ввс сша

сша

пентагон

технологии

безопасность

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. ВВС США списывают сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. На первом этапе на металл отправят почти треть имеющихся машин. Пентагон рассчитывает заменить их новейшими B-21 Raider, однако до серийного производства этих самолетов еще далеко.Рабочие крыльяВ ВВС США сейчас 62 бомбардировщика B-1B Lancer. Семнадцать планируют списать до конца года — слишком они изношены и требуют чересчур много затрат на ремонт. Первый Lancer уже отправился с авиабазы Эллсворт в Южной Дакоте на кладбище военной авиационной техники Дэвис-Монтен в Аризоне. Здесь тысячи списанных истребителей и бомбардировщиков, некоторые законсервированы и при необходимости могут вернуться в строй, часть техники полностью небоеспособна и используется в качестве доноров запасных частей.В Пентагоне отметили, что B-1 в последние два десятилетия активно применялись в боевых операциях и совершили тысячи вылетов, причем в основном в странах Ближнего Востока, к климатическим условиям которых "Лансеры" не приспособлены. По оценкам командования, на обслуживание наиболее потрепанных машин необходимо от десяти до 30 миллионов долларов.Списав часть самолетов, ВВС перенаправят освободившиеся ресурсы на оставшиеся 45 "стратегов". Последний B-1 выведут из эксплуатации в 2036 году.Проблемам с техническим состоянием "Лансеров" не один год. Глава Стратегического командования США Джон Хайтен еще в 2019-м в докладе сенату сообщил, что по-настоящему боеготовы только шесть машин. Из-за массовых неисправностей Пентагон приостанавливал полеты всех бомбардировщиков этого типа. Тем не менее B-1B нужны как "рабочие лошадки". И география их базирования расширяется. Так, недавно Пентагон перебросил эскадрилью "Лансеров" в Норвегию — чтобы в очередной раз продемонстрировать силу и готовность противостоять России на Севере.Сверхзвуковым "стратегам" всячески пытаются продлить жизнь. Без них американцам попросту не на чем доставлять бомбы и ракеты в зоны конфликтов — ситуация с другими тяжелыми самолетами ненамного лучше. Невидимые "налетчики"Главная надежда ВВС США — перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его разрабатывают с начала нулевых. В конструкции широко применяют так называемые стелс-технологии, самолет сможет нести все виды вооружений, в том числе ядерные боеприпасы, и преодолевать любую противовоздушную оборону. К сборке первого экземпляра приступили в 2019-м, а в воздух бомбардировщик должен подняться в декабре этого года. В Пентагоне уверены: "Райдер" выведет воздушный флот на совершенно новый уровень. Его рассчитывают принять на вооружение в середине десятилетия и со временем получить порядка ста машин. Однако Raider конструктивно очень схож с предыдущей "невидимкой" B-2 Spirit. Как известно, это самый дорогой самолет в истории авиастроения — два миллиарда долларов за штуку. Из-за этого построили всего 21 машину, хотя собирались 130.Кроме того, при эксплуатации выявились серьезные недостатки. В первую очередь — сложность в обслуживании. Например, для самолетов требуются специальные ангары с искусственно поддерживаемым микроклиматом — иначе стелс-покрытие разрушается. Кстати, "невидимость" тоже под большим вопросом. В боевых условиях B-2 применяли в Югославии в 1999-м, затем в Афганистане, Ираке и Ливии. Но ПВО у этих стран далеко не самая современная. Причем "невидимки" действовали с поддержкой обычных самолетов. Эксперты уверены: против хорошо подготовленного противника "Спириты" вряд ли будут эффективны. В итоге Пентагон отказался от B-2. Не исключено, что та же судьба ждет и перспективный Raider. К тому же американская "продвинутая" военная техника (неважно, самолеты или корабли), несмотря на амбициозные планы, часто не доходит до серийного производства. Пока же стратегическую авиацию спасают только B-52 Stratofortress, стоящие на вооружении с 1950-х. Но эти "долгожители" также крайне изношены, а их тактико-технические характеристики не отвечают современным требованиям — нужна глобальная модернизация. Из-за дефицита запчастей значительная часть машин простаивает на земле, а те, которые все же взлетают, нередко приземляются в аварийном режиме.По другую сторону океанаВопрос переоснащения стратегической авиации остро стоит и в России. Сейчас конструкторы работают над принципиально новыми образцами техники. Ожидается, что к 2027-му на вооружение поступит перспективный авиационный комплекс дальней авиации — стендовые испытания двигателя для него начнутся в этом году. Самолет тоже строится с применением стелс-технологий, хотя и не в таком объеме, как у американцев. Его оснастят более мощными двигателями — продолжительность полета увеличится до 30 часов. Схема "летающее крыло" позволит спрятать боевую нагрузку во внутренних отсеках и повысить грузоподъемность — бомбардировщик сможет брать на борт больше топлива и боеприпасов.Параллельно продолжается обновление парка сверхзвуковых самолетов Ту-160. Скоро стартуют государственные испытания глубоко модернизированного ракетоносца Ту-160М. Машины получат более экономичные и производительные двигатели, современное навигационное и электронное оборудование, средства контроля и высокоточное оружие. Минобороны России планирует приобрести около пятидесяти таких ракетоносцев. Другой "стратег" — дозвуковой Ту-95 — тоже не оставляют без внимания. В августе прошлого года в воздух впервые поднялся глубоко модернизированный Ту-95МСМ. Новые комплексы вооружения и системы управления ими, передовое электронное и пилотажно-навигационное оборудование, доработанные двигатели, улучшенные винты, радиолокационная станция, средства объективного контроля — по оценкам специалистов, боевые возможности Ту-95МСМ повысятся в два раза. Существенно увеличится точность навигации, надежность машин, улучшатся взлетно-посадочные характеристики.

https://ria.ru/20201130/pentagon-1586607682.html

https://ria.ru/20200919/ispytaniya-1577443640.html

https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-21 (стратегический бомбардировщик), ту-95мс, ввс сша, сша, пентагон, технологии, безопасность