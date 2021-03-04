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Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов
Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причины блокировки в Instagram аккаунтов россиян с критикой январских несанкционированных акций. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:36
2021-03-04T17:21
instagram
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причины блокировки в Instagram аккаунтов россиян с критикой январских несанкционированных акций.В ведомстве сообщили, что направили руководству корпорации письмо, в котором запросили списки страниц с ограниченным доступом и документы, подтверждающие "ведение на них противоправной деятельности".Накануне компания Facebook сообщила, что в феврале удалила 530 аккаунтов в Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением акций в поддержку Алексея Навального.Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. После них только в Москве открыли несколько тысяч административных дел. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил и нападениях на силовиков.
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instagram, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов

15:36 04.03.2021 (обновлено: 17:21 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип Instagram
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причины блокировки в Instagram аккаунтов россиян с критикой январских несанкционированных акций.
В ведомстве сообщили, что направили руководству корпорации письмо, в котором запросили списки страниц с ограниченным доступом и документы, подтверждающие "ведение на них противоправной деятельности".
Накануне компания Facebook сообщила, что в феврале удалила 530 аккаунтов в Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением акций в поддержку Алексея Навального.
Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. После них только в Москве открыли несколько тысяч административных дел. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил и нападениях на силовиков.
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InstagramFacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
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