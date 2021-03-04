https://ria.ru/20210304/blokirovka-1599932479.html

Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов

Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причины блокировки в Instagram аккаунтов россиян с критикой январских несанкционированных акций. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:36

2021-03-04T15:36

2021-03-04T17:21

instagram

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook разъяснить причины блокировки в Instagram аккаунтов россиян с критикой январских несанкционированных акций.В ведомстве сообщили, что направили руководству корпорации письмо, в котором запросили списки страниц с ограниченным доступом и документы, подтверждающие "ведение на них противоправной деятельности".Накануне компания Facebook сообщила, что в феврале удалила 530 аккаунтов в Instagram, составлявших единую сеть и предположительно связанных с освещением акций в поддержку Алексея Навального.Несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. После них только в Москве открыли несколько тысяч административных дел. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил и нападениях на силовиков.

https://ria.ru/20210302/sotsseti-1599553901.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии