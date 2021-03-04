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Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом
Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:36
2021-03-04T14:36
2021-03-04T14:36
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал подход представителей бизнеса."Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов - здесь уже не до политики - самых разных возрастов, профессий", - сказал он на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".Путин отметил и помощь бизнеса."Мне особенно было приятно видеть, что и подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся за последние там лет 10-15", - сказал он.
https://ria.ru/20210304/krov-1599848166.html
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Как Россия пережила год пандемии
Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество