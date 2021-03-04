https://ria.ru/20210304/biznes-1599919644.html

Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом

Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T14:36

2021-03-04T14:36

2021-03-04T14:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594797839_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_c7059e79dcd4575e681f484e34e338f2.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал подход представителей бизнеса."Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов - здесь уже не до политики - самых разных возрастов, профессий", - сказал он на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".Путин отметил и помощь бизнеса."Мне особенно было приятно видеть, что и подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся за последние там лет 10-15", - сказал он.

https://ria.ru/20210304/krov-1599848166.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как Россия пережила год пандемии Ровно год назад коронавирус пришел в Россию — в Тюменской области и Забайкальском крае выявили двух первых заболевших. С тех пор страна пережила две волны пандемии, первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 и начала прививочную кампанию. Как развивалась ситуация и что запомнилось больше всего — в видеоинфографике Ria.ru. 2021-03-04T14:36 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество