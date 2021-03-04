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Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом
Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T14:36
2021-03-04T14:36
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал подход представителей бизнеса."Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов - здесь уже не до политики - самых разных возрастов, профессий", - сказал он на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".Путин отметил и помощь бизнеса."Мне особенно было приятно видеть, что и подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся за последние там лет 10-15", - сказал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин отметил помощь бизнеса в борьбе с коронавирусом

14:36 04.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии "Давосская повестка дня 2021" Всемирного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что невозможно было без сильных эмоций наблюдать за деятельностью волонтеров во время пандемии, и особенно его порадовал подход представителей бизнеса.
"Вот я когда смотрел за тем, что и как вы делаете, за тем, кто к вам присоединяется и в каких формах это происходит, вы знаете, ну невозможно было без каких-то таких сильных эмоций все это наблюдать. Потому что объединились ведь люди самых разных взглядов - здесь уже не до политики - самых разных возрастов, профессий", - сказал он на встрече с волонтерами, участвующими в акции "Мы вместе".
Путин отметил и помощь бизнеса.
"Мне особенно было приятно видеть, что и подход представителей бизнеса кардинальным образом поменялся за последние там лет 10-15", - сказал он.

"Насколько я помню, 10 тысяч компаний присоединились к вашей работе, помогали вам. И многое из них - это не какие-то крупные, и даже не средние, а мелкие предприятия, которые сами-то оказались в трудном положении, и тем не менее, они и лично принимали участие, что честно говоря, особенно порадовало", - сказал президент.

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