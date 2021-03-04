Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210304/beznal-1599848667.html
Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
Процесс безналичной оплаты товара или услуги в магазине не так прост, как кажется. Чтобы его провести, платежная система совершает целый ряд сложных операций... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:20
2021-03-04T02:26
дмитрий ферапонтов
синергия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598014414_0:214:3064:1937_1920x0_80_0_0_2994473a027bca41eec75b236c574859.jpg
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Процесс безналичной оплаты товара или услуги в магазине не так прост, как кажется. Чтобы его провести, платежная система совершает целый ряд сложных операций. Бывает, что в этом процессе случаются сбои, и деньги ошибочно не списываются со счета покупателя, хотя сообщение о списании приходит, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.По его словам, процесс расчета по банковской карте с использованием платежной системы не нов и обычно занимает от 5 до 30 секунд. "Но в нем могут быть сбои, которые и приводят к "ложному" списанию, когда проходит уведомление, но списания денежных средств не происходит", - отмечает эксперт. Чтобы избежать неожиданностей, необходимо при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции. Если оказывается, что деньги не списаны, а сообщение о проведении платежа есть, следует обратиться в банк. Обвинить клиента в мошенничестве он не сможет, но и "бесплатной" покупки все равно не получится. Банк-эквайер обратится к банку-эмитенту и произведет списание. Ферапонтов указал, что вероятность таких ошибок крайне низкая, кроме того, платежные системы имеют дублирующие и защитные механизмы. А вот честность клиента и финансовая ответственность зависят от самого пользователя.
https://ria.ru/20200729/1575077159.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598014414_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_afb9e53ef40a33cee960e8fcb7bb24d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий ферапонтов, синергия, технологии

Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку

02:20 04.03.2021 (обновлено: 02:26 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Процесс безналичной оплаты товара или услуги в магазине не так прост, как кажется. Чтобы его провести, платежная система совершает целый ряд сложных операций. Бывает, что в этом процессе случаются сбои, и деньги ошибочно не списываются со счета покупателя, хотя сообщение о списании приходит, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
По его словам, процесс расчета по банковской карте с использованием платежной системы не нов и обычно занимает от 5 до 30 секунд. "Но в нем могут быть сбои, которые и приводят к "ложному" списанию, когда проходит уведомление, но списания денежных средств не происходит", - отмечает эксперт.
Чтобы избежать неожиданностей, необходимо при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции. Если оказывается, что деньги не списаны, а сообщение о проведении платежа есть, следует обратиться в банк. Обвинить клиента в мошенничестве он не сможет, но и "бесплатной" покупки все равно не получится. Банк-эквайер обратится к банку-эмитенту и произведет списание.
Ферапонтов указал, что вероятность таких ошибок крайне низкая, кроме того, платежные системы имеют дублирующие и защитные механизмы. А вот честность клиента и финансовая ответственность зависят от самого пользователя.
Рубли - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля 2020, 03:31
Экономист: россияне стали тратить более половины зарплаты безналично
 
Дмитрий ФерапонтовСинергияТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Красноярском крае депутат сбил двух женщин
13:35Захарова рассказала, где она подбирает гардероб
13:34В Чебоксарах фитнес-тренеру вынесли приговор за хищение могильных оград
13:33Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 64 тысячи
13:31Житель Ивановской области, скормивший тетю собакам, получил десять лет
13:31Кочарян усомнился, что болел COVID-19 перед поездкой в Москву
13:30Диетолог развеяла три популярных мифа о похудении
13:28Папа Франциск едет в Ирак в качестве "паломника мира и надежды"
13:28В Совфеде не намерены запрещать одиночные пикеты
13:28Шойгу поздравил женщин-военнослужащих с наступающим 8 Марта
13:22Захарова рассказала, что думает о сравнении с Псаки
13:17Главу Кемерово госпитализировали с переломами пяти ребер
13:14Работать с призывниками будут только сотрудники с антителами к COVID-19
13:14Захарова рассказала, почему не афиширует личную жизнь
13:12В Госдуме посоветовали США изучить историю уничтожения химического оружия
13:12Захарова рассказала, почему не участвует в развлекательных передачах
13:10Захарова рассказала, какой Лавров в работе и в жизни
13:08Xiaomi представила бюджетные Redmi Note 10, которые получили AMOLED-экран
13:02В Кремле назвали Кочаряна дружественным России политиком
13:02Захарова рассказала о любви к рок-н-роллу и лезгинке
Лента новостейМолния