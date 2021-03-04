https://ria.ru/20210304/beznal-1599848667.html
Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
Процесс безналичной оплаты товара или услуги в магазине не так прост, как кажется. Чтобы его провести, платежная система совершает целый ряд сложных операций... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T02:20
2021-03-04T02:20
2021-03-04T02:26
дмитрий ферапонтов
синергия
технологии
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Процесс безналичной оплаты товара или услуги в магазине не так прост, как кажется. Чтобы его провести, платежная система совершает целый ряд сложных операций. Бывает, что в этом процессе случаются сбои, и деньги ошибочно не списываются со счета покупателя, хотя сообщение о списании приходит, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.По его словам, процесс расчета по банковской карте с использованием платежной системы не нов и обычно занимает от 5 до 30 секунд. "Но в нем могут быть сбои, которые и приводят к "ложному" списанию, когда проходит уведомление, но списания денежных средств не происходит", - отмечает эксперт. Чтобы избежать неожиданностей, необходимо при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции. Если оказывается, что деньги не списаны, а сообщение о проведении платежа есть, следует обратиться в банк. Обвинить клиента в мошенничестве он не сможет, но и "бесплатной" покупки все равно не получится. Банк-эквайер обратится к банку-эмитенту и произведет списание. Ферапонтов указал, что вероятность таких ошибок крайне низкая, кроме того, платежные системы имеют дублирующие и защитные механизмы. А вот честность клиента и финансовая ответственность зависят от самого пользователя.
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дмитрий ферапонтов, синергия, технологии
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости.
Процесс безналичной оплаты товара или услуги в магазине не так прост, как кажется. Чтобы его провести, платежная система совершает целый ряд сложных операций. Бывает, что в этом процессе случаются сбои, и деньги ошибочно не списываются со счета покупателя, хотя сообщение о списании приходит, рассказал агентству "Прайм"
старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия
" Дмитрий Ферапонтов
.
По его словам, процесс расчета по банковской карте с использованием платежной системы не нов и обычно занимает от 5 до 30 секунд. "Но в нем могут быть сбои, которые и приводят к "ложному" списанию, когда проходит уведомление, но списания денежных средств не происходит", - отмечает эксперт.
Чтобы избежать неожиданностей, необходимо при совершении покупок сохранять кассовый чек и слип-чек терминала, подтверждающего проведение операции. Если оказывается, что деньги не списаны, а сообщение о проведении платежа есть, следует обратиться в банк. Обвинить клиента в мошенничестве он не сможет, но и "бесплатной" покупки все равно не получится. Банк-эквайер обратится к банку-эмитенту и произведет списание.
Ферапонтов указал, что вероятность таких ошибок крайне низкая, кроме того, платежные системы имеют дублирующие и защитные механизмы. А вот честность клиента и финансовая ответственность зависят от самого пользователя.