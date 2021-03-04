https://ria.ru/20210304/beydzh-1599935765.html

Роскомнадзор предложил бейдж для журналистов на массовые мероприятия

Роскомнадзор предложил бейдж для журналистов на массовые мероприятия

Отличительный знак журналиста на публичном мероприятии будет представлять собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете, говорится в... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:45

2021-03-04T15:45

2021-03-04T15:45

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

союз журналистов россии

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отличительный знак журналиста на публичном мероприятии будет представлять собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете, говорится в проекте приказа Роскомнадзора, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов."Отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии, представляет собой надпись "ПРЕССА", размещенную на бейдже и специальном жилете", - говорится в проекте.Бейдж журналиста, как предлагает Роскомнадзор, будет представлять собой "прямоугольную карточку размером не менее 95х140 мм, изготовленную из плотной бумаги белого цвета, содержащую надпись "ПРЕССА", идентификационные данные журналиста, редакции средства массовой информации, включая запись о регистрации, дату выдачи бейджа и срок его действия, инициалы, фамилию и подпись главного редактора средства массовой информации"."Надпись "ПРЕССА" помещается в верхней части бейджа и должна занимать не менее 5% бейджа. Фотография журналиста в цветном исполнении размером 35х45 мм помещается в левом верхнем углу бейджа. Текст на бейдже печатается машинописным способом краской черного цвета на белом фоне. Бейдж размещается на ленте (веревке) и может быть заламинирован", - отмечается в документе.Специальный жилет журналиста, как следует из проекта приказа, будет представлять собой "специальную сигнальную одежду повышенной видимости, предназначенную для обеспечения видимости журналиста в дневное и ночное время, неонового зеленого цвета". Надпись "ПРЕССА", нанесенная черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу с кантом черного цвета, размещается на спинке и спереди."Световозвращающая полоса для отличительного знака на спинке специального жилета должна иметь размер – 290х180 мм, надпись "ПРЕССА" должна занимать не менее 80% светоотражающей полосы. Размер световозвращающей полосы для отличительного знака на передней части специального жилета составляет – 250х120 мм, надпись "ПРЕССА" должна занимать не менее 80% световозвращающей полосы", - говорится в проекте.Основанием для деятельности журналиста на публичном мероприятии будет являться редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста.На данном этапе, как следует из информации на сайте нормативных правовых актов, проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.Союз журналистов России ранее сообщал, что на несогласованных акциях 23, 31 января и 2 февраля более 100 представителей СМИ пострадали или были задержаны. Союз призвал разработать регламент МВД, в котором было бы указано, какие документы сотрудники полиции имеют право проверять у журналиста, а также разумное время для проверки. Глава СЖР Владимир Соловьев в разговоре с РИА Новости напомнил правоохранителям об ответственности за нападения на журналистов и их задержание на длительное время.

https://ria.ru/20210226/zhurnalist-1599070568.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), союз журналистов россии, общество