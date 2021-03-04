https://ria.ru/20210304/bali-1599991851.html
Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов
Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов
Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:34
2021-03-04T20:34
2021-03-04T20:34
куда можно лететь
туризм
коронавирус covid-19
туризм
бали (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
индонезия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР.Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для иностранцев "зеленой" зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. В них планируется усилить меры эпидемиологической безопасности. За пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.Министр туризма Сандиага Уно отметил, что зарубежные гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде.После открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил. Уже разработан новый регламент для контроля за выполнением профилактических протоколов в турзонах. Штрафы предполагается увеличить с семи до 70 долларов. Тех, кто многократно и намеренно нарушает нормы, например, не реагирует на просьбы офицеров полиции надеть маску, ждет депортация.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает
АТОР.
Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для иностранцев "зеленой" зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. В них планируется усилить меры эпидемиологической безопасности. За пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.
Министр туризма Сандиага Уно отметил, что зарубежные гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде.
После открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил. Уже разработан новый регламент для контроля за выполнением профилактических протоколов в турзонах. Штрафы предполагается увеличить с семи до 70 долларов. Тех, кто многократно и намеренно нарушает нормы, например, не реагирует на просьбы офицеров полиции надеть маску, ждет депортация.