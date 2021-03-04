Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210304/bali-1599991851.html
Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов
Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов
Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T20:34
2021-03-04T20:34
куда можно лететь
туризм
коронавирус covid-19
туризм
бали (остров)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569026189_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_39126bcaf4ba059a43ee30a5db56e11f.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР.Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для иностранцев "зеленой" зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. В них планируется усилить меры эпидемиологической безопасности. За пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.Министр туризма Сандиага Уно отметил, что зарубежные гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде.После открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил. Уже разработан новый регламент для контроля за выполнением профилактических протоколов в турзонах. Штрафы предполагается увеличить с семи до 70 долларов. Тех, кто многократно и намеренно нарушает нормы, например, не реагирует на просьбы офицеров полиции надеть маску, ждет депортация.
https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html
бали (остров)
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569026189_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ff4275b962d7886ac6732db1087f47a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия

Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов

20:34 04.03.2021
 
© AP Photo / Firdia LisnawatiПустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года
Пустые шезлонги на пляже Бали, Индонезия. 12 марта 2020 года - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР.
Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для иностранцев "зеленой" зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. В них планируется усилить меры эпидемиологической безопасности. За пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.
Министр туризма Сандиага Уно отметил, что зарубежные гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде.
После открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил. Уже разработан новый регламент для контроля за выполнением профилактических протоколов в турзонах. Штрафы предполагается увеличить с семи до 70 долларов. Тех, кто многократно и намеренно нарушает нормы, например, не реагирует на просьбы офицеров полиции надеть маску, ждет депортация.
Тува - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 08:00Туризм
Едем к добрым шаманам за крепким здоровьем! Чем удивляет Тува
 
Туризмкуда можно лететьКоронавирус COVID-19ТуризмБали (остров)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмИндонезия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
01:21В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Лента новостейМолния