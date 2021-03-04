https://ria.ru/20210304/bali-1599991851.html

Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов

Власти Бали назвали условия открытия границ для иностранных туристов

Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T20:34

2021-03-04T20:34

2021-03-04T20:34

куда можно лететь

туризм

коронавирус covid-19

туризм

бали (остров)

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

индонезия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Власти Бали представили план перезапуска въездного туризма, сообщает АТОР.Губернатор острова Ваян Костер рассказал, что достигнута договоренность об открытии для иностранцев "зеленой" зоны — районов с минимальным числом зараженных COVID-19. В них планируется усилить меры эпидемиологической безопасности. За пределы этой территории выезжать путешественникам будет запрещено.Министр туризма Сандиага Уно отметил, что зарубежные гости смогут отдыхать в Куте, Нуса-Дуа, Убуде, Сануре и Нуса Пениде.После открытия границ власти обещают ужесточить наказание для нарушителей антиковидных правил. Уже разработан новый регламент для контроля за выполнением профилактических протоколов в турзонах. Штрафы предполагается увеличить с семи до 70 долларов. Тех, кто многократно и намеренно нарушает нормы, например, не реагирует на просьбы офицеров полиции надеть маску, ждет депортация.

https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html

бали (остров)

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, туризм, бали (остров), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, индонезия