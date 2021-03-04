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Путин назвал работу волонтера Анурьевой блестящим примером героизма
Путин назвал работу волонтера Анурьевой блестящим примером героизма
Президент РФ Владимир Путин назвал работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак, блестящим... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:09
2021-03-04T15:09
владимир путин
ульяновская область
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак, блестящим примером героизма и самоотверженного поведения во благо других людей.Глава государства в четверг встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом из Ульяновска вышла врач-терапевт-пульмонолог дневного стационара поликлиники №2 ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им. Егорова" Регина Аминькаева. Она напомнила президенту о работе Светланы Анурьевой, которая боролась с раком и при этом была одной из самых активных волонтеров движения "Волонтеры-медики" в Ульяновской области."Но я уверен, что и сама Света, понимая в каком состоянии находится, взявшись за эту работу, она и себе качество жизни поменяла в лучшую сторону, несмотря на то, что она понимала наверняка, и специалисты знали, что она уходит из жизни, она до конца работала в том качестве, о котором вы сказали, помогая людям", - добавил президент.По информации всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. 12 мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.
https://ria.ru/20200629/1573647987.html
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владимир путин, ульяновская область, общество

Путин назвал работу волонтера Анурьевой блестящим примером героизма

15:09 04.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с участниками общероссийской акции взаимопомощи Мы вместе в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак, блестящим примером героизма и самоотверженного поведения во благо других людей.
Глава государства в четверг встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом из Ульяновска вышла врач-терапевт-пульмонолог дневного стационара поликлиники №2 ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им. Егорова" Регина Аминькаева. Она напомнила президенту о работе Светланы Анурьевой, которая боролась с раком и при этом была одной из самых активных волонтеров движения "Волонтеры-медики" в Ульяновской области.

"Во-первых, очень хорошо, что имя Светланы увековечено - и название колледжа, и я знаю, другие есть предложения. Это очень правильно, потому что это блестящий пример для очень многих, блестящий пример героизма, самоотверженного поведения во имя блага других людей", - ответил Путин.

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"Но я уверен, что и сама Света, понимая в каком состоянии находится, взявшись за эту работу, она и себе качество жизни поменяла в лучшую сторону, несмотря на то, что она понимала наверняка, и специалисты знали, что она уходит из жизни, она до конца работала в том качестве, о котором вы сказали, помогая людям", - добавил президент.
По информации всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. 12 мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.
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