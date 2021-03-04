https://ria.ru/20210304/anureva-1599927019.html

Путин назвал работу волонтера Анурьевой блестящим примером героизма

Путин назвал работу волонтера Анурьевой блестящим примером героизма

Президент РФ Владимир Путин назвал работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак, блестящим... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:09

2021-03-04T15:09

2021-03-04T15:09

владимир путин

ульяновская область

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал работу ульяновского волонтера Светланы Анурьевой, которая до последнего помогала пожилым людям, несмотря на рак, блестящим примером героизма и самоотверженного поведения во благо других людей.Глава государства в четверг встретился с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". На связь с президентом из Ульяновска вышла врач-терапевт-пульмонолог дневного стационара поликлиники №2 ГУЗ "Центральная клиническая медико-санитарная часть им. Егорова" Регина Аминькаева. Она напомнила президенту о работе Светланы Анурьевой, которая боролась с раком и при этом была одной из самых активных волонтеров движения "Волонтеры-медики" в Ульяновской области."Но я уверен, что и сама Света, понимая в каком состоянии находится, взявшись за эту работу, она и себе качество жизни поменяла в лучшую сторону, несмотря на то, что она понимала наверняка, и специалисты знали, что она уходит из жизни, она до конца работала в том качестве, о котором вы сказали, помогая людям", - добавил президент.По информации всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", 19-летняя студентка медколледжа Светлана Анурьева из села Карсун Ульяновской области была одним из самых активных волонтеров проекта "Мы вместе", девушка развозила продукты одиноким пожилым людям, за месяц самостоятельно выполнила 30 заявок. В начале мая студентка почувствовала себя плохо, ее положили в больницу, где врачи обнаружили у девушки неоперабельный рак четвертой степени. 12 мая Светлану выписали из больницы, и она продолжила работать волонтером, 22 мая ее снова госпитализировали, а 31 мая девушка скончалась.

https://ria.ru/20200629/1573647987.html

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ульяновская область

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владимир путин, ульяновская область, общество