https://ria.ru/20210304/anteozavr-1599934843.html

Палеонтологи воссоздали облик антеозавра — древней "машины для убийства"

Палеонтологи воссоздали облик антеозавра — древней "машины для убийства"

Создав наиболее полную на сегодняшний день трехмерную реконструкцию черепа антеозавра — гигантского представителя отряда терапсид, жившего более 260 миллионов... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:45

2021-03-04T15:45

2021-03-04T15:45

наука

палеонтология

эволюция

биология

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599930481_0:82:1440:892_1920x0_80_0_0_77f28e43a142f625ca73efab46d7f0a9.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Создав наиболее полную на сегодняшний день трехмерную реконструкцию черепа антеозавра — гигантского представителя отряда терапсид, жившего более 260 миллионов лет назад, — палеонтологи выяснили, что это животное, считавшееся тяжелым и неповоротливым, на самом деле был ловким и хитрым хищником, что при огромной массе делало его настоящей "машиной для убийства". Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.Антеозавр принадлежит к семейству диноцефалов — предшественников динозавров. Подобно динозаврам юрского периода, диноцефалы господствовали на Земле в середине пермского периода, 265–260 миллионов лет назад.Судя по массивным, сокрушающим кости зубам, гигантскому черепу и мощной челюсти, нет никаких сомнений в том, что антеозавр был свирепым хищником. Он достигал размеров крупного бегемота или носорога и имел толстый хвост как у крокодила.Окаменелые кости диноцефалов находят во многих местах мира. Они отличаются большими размерами и весом. Череп антеозавра украшен большими шишкообразными выступами над глазами и длинным гребнем на темени. Из-за тяжелой архитектуры его скелета всегда предполагали, что антеозавр — медлительное животное, способное лишь поджидать в засаде свою добычу или довольствоваться падалью. Некоторые ученые даже считали, что антеозавр был настолько тяжелым, что мог жить только в воде. Однако результаты нового исследования показывают, что этот диноцефал быстро бегал и хорошо ориентировался в пространстве, мог легко выследить, догнать и убить свою жертву."Проворные хищники, такие как гепарды или печально известный велоцираптор, обладали специализированной нервной системой и тонко настроенными органами чувств, которые позволяют им эффективно выслеживать и преследовать добычу, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, доктора Жюльена Бенуа (Julien Benoit) из Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда в ЮАР. — Мы хотели выяснить, обладал ли антиозавр подобными приспособлениями".Тщательно реконструировав череп антеозавра в цифровом виде с использованием рентгеновских изображений и трехмерных реконструкций, авторы исследовали структуры черепа и обнаружили, что внутреннее ухо — орган равновесия — у антеозавра было в относительном измерении больше, чем у всех его современников. Это указывает на то, что антиозавр мог двигаться намного быстрее, чем его потенциальные жертвы и конкуренты.Ученые также установили, что у хищника была исключительно развита часть мозга, отвечающая за координацию движений глаз и головы, что, по мнению исследователей, обеспечивало ему возможность отслеживать свои жертвы и внезапно набрасываться на них."Создав наиболее полную на сегодняшний день реконструкцию черепа антиозавра, мы обнаружили, что в целом его нервная система была оптимизирована для быстрой охоты, в отличие от того, что считалось ранее", — говорит еще один автор исследования доктор Эшли Крюгер (Ashley Kruger) из Музея естествознания в Стокгольме. "Хотя антиозавр жил за 200 миллионов лет до знаменитого динозавра Tyrannosaurus rex, он определенно не был примитивным существом и был не чем иным, как могучей доисторической машиной для убийства", — заключает Бенуа.

https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html

https://ria.ru/20210218/kalmar-1598057548.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

палеонтология, эволюция, биология, юар