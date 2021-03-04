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Наука
https://ria.ru/20210304/anteozavr-1599934843.html
Палеонтологи воссоздали облик антеозавра — древней "машины для убийства"
Палеонтологи воссоздали облик антеозавра — древней "машины для убийства"
Создав наиболее полную на сегодняшний день трехмерную реконструкцию черепа антеозавра — гигантского представителя отряда терапсид, жившего более 260 миллионов... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:45
2021-03-04T15:45
наука
палеонтология
эволюция
биология
юар
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Создав наиболее полную на сегодняшний день трехмерную реконструкцию черепа антеозавра — гигантского представителя отряда терапсид, жившего более 260 миллионов лет назад, — палеонтологи выяснили, что это животное, считавшееся тяжелым и неповоротливым, на самом деле был ловким и хитрым хищником, что при огромной массе делало его настоящей "машиной для убийства". Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.Антеозавр принадлежит к семейству диноцефалов — предшественников динозавров. Подобно динозаврам юрского периода, диноцефалы господствовали на Земле в середине пермского периода, 265–260 миллионов лет назад.Судя по массивным, сокрушающим кости зубам, гигантскому черепу и мощной челюсти, нет никаких сомнений в том, что антеозавр был свирепым хищником. Он достигал размеров крупного бегемота или носорога и имел толстый хвост как у крокодила.Окаменелые кости диноцефалов находят во многих местах мира. Они отличаются большими размерами и весом. Череп антеозавра украшен большими шишкообразными выступами над глазами и длинным гребнем на темени. Из-за тяжелой архитектуры его скелета всегда предполагали, что антеозавр — медлительное животное, способное лишь поджидать в засаде свою добычу или довольствоваться падалью. Некоторые ученые даже считали, что антеозавр был настолько тяжелым, что мог жить только в воде. Однако результаты нового исследования показывают, что этот диноцефал быстро бегал и хорошо ориентировался в пространстве, мог легко выследить, догнать и убить свою жертву."Проворные хищники, такие как гепарды или печально известный велоцираптор, обладали специализированной нервной системой и тонко настроенными органами чувств, которые позволяют им эффективно выслеживать и преследовать добычу, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, доктора Жюльена Бенуа (Julien Benoit) из Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда в ЮАР. — Мы хотели выяснить, обладал ли антиозавр подобными приспособлениями".Тщательно реконструировав череп антеозавра в цифровом виде с использованием рентгеновских изображений и трехмерных реконструкций, авторы исследовали структуры черепа и обнаружили, что внутреннее ухо — орган равновесия — у антеозавра было в относительном измерении больше, чем у всех его современников. Это указывает на то, что антиозавр мог двигаться намного быстрее, чем его потенциальные жертвы и конкуренты.Ученые также установили, что у хищника была исключительно развита часть мозга, отвечающая за координацию движений глаз и головы, что, по мнению исследователей, обеспечивало ему возможность отслеживать свои жертвы и внезапно набрасываться на них."Создав наиболее полную на сегодняшний день реконструкцию черепа антиозавра, мы обнаружили, что в целом его нервная система была оптимизирована для быстрой охоты, в отличие от того, что считалось ранее", — говорит еще один автор исследования доктор Эшли Крюгер (Ashley Kruger) из Музея естествознания в Стокгольме. "Хотя антиозавр жил за 200 миллионов лет до знаменитого динозавра Tyrannosaurus rex, он определенно не был примитивным существом и был не чем иным, как могучей доисторической машиной для убийства", — заключает Бенуа.
https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html
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палеонтология, эволюция, биология, юар

Палеонтологи воссоздали облик антеозавра — древней "машины для убийства"

15:45 04.03.2021
 
© Alex Bernardini (@SimplexPaleo) Реконструкция антеозавра, атакующего травоядного мосхопса
Реконструкция антеозавра, атакующего травоядного мосхопса - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Alex Bernardini (@SimplexPaleo)
Реконструкция антеозавра, атакующего травоядного мосхопса
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Создав наиболее полную на сегодняшний день трехмерную реконструкцию черепа антеозавра — гигантского представителя отряда терапсид, жившего более 260 миллионов лет назад, — палеонтологи выяснили, что это животное, считавшееся тяжелым и неповоротливым, на самом деле был ловким и хитрым хищником, что при огромной массе делало его настоящей "машиной для убийства". Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica.
Антеозавр принадлежит к семейству диноцефалов — предшественников динозавров. Подобно динозаврам юрского периода, диноцефалы господствовали на Земле в середине пермского периода, 265–260 миллионов лет назад.
Судя по массивным, сокрушающим кости зубам, гигантскому черепу и мощной челюсти, нет никаких сомнений в том, что антеозавр был свирепым хищником. Он достигал размеров крупного бегемота или носорога и имел толстый хвост как у крокодила.
Окаменелые кости диноцефалов находят во многих местах мира. Они отличаются большими размерами и весом. Череп антеозавра украшен большими шишкообразными выступами над глазами и длинным гребнем на темени. Из-за тяжелой архитектуры его скелета всегда предполагали, что антеозавр — медлительное животное, способное лишь поджидать в засаде свою добычу или довольствоваться падалью. Некоторые ученые даже считали, что антеозавр был настолько тяжелым, что мог жить только в воде.
Однако результаты нового исследования показывают, что этот диноцефал быстро бегал и хорошо ориентировался в пространстве, мог легко выследить, догнать и убить свою жертву.
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"Проворные хищники, такие как гепарды или печально известный велоцираптор, обладали специализированной нервной системой и тонко настроенными органами чувств, которые позволяют им эффективно выслеживать и преследовать добычу, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи, доктора Жюльена Бенуа (Julien Benoit) из Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда в ЮАР. — Мы хотели выяснить, обладал ли антиозавр подобными приспособлениями".
Тщательно реконструировав череп антеозавра в цифровом виде с использованием рентгеновских изображений и трехмерных реконструкций, авторы исследовали структуры черепа и обнаружили, что внутреннее ухо — орган равновесия — у антеозавра было в относительном измерении больше, чем у всех его современников. Это указывает на то, что антиозавр мог двигаться намного быстрее, чем его потенциальные жертвы и конкуренты.
Ученые также установили, что у хищника была исключительно развита часть мозга, отвечающая за координацию движений глаз и головы, что, по мнению исследователей, обеспечивало ему возможность отслеживать свои жертвы и внезапно набрасываться на них.
"Создав наиболее полную на сегодняшний день реконструкцию черепа антиозавра, мы обнаружили, что в целом его нервная система была оптимизирована для быстрой охоты, в отличие от того, что считалось ранее", — говорит еще один автор исследования доктор Эшли Крюгер (Ashley Kruger) из Музея естествознания в Стокгольме.
"Хотя антиозавр жил за 200 миллионов лет до знаменитого динозавра Tyrannosaurus rex, он определенно не был примитивным существом и был не чем иным, как могучей доисторической машиной для убийства", — заключает Бенуа.
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