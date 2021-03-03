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Тюменская область
https://ria.ru/20210303/zavod-1599718579.html
Конный завод из Тюменской области признан лучшим конным заводом России
Конный завод из Тюменской области признан лучшим конным заводом России
Конный завод "Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года по результатам экспертной оценки и выступлений на РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:41
2021-03-03T11:42
тюменская область
лошади
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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Конный завод "Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года по результатам экспертной оценки и выступлений на ипподромах лошадей орловской рысистой породы, выращенных в хозяйстве, сообщает пресс-служба областного правительства.Среди резвейших орловских рысаков прошедшего бегового сезона - пять лошадей, выращенных на конном заводе "Орловский фаворит". Питомцы завода установили два рекорда всероссийского значения, одержали 44 победы в традиционных призах. Кроме того, рысаки конного завода в минувшем году четыре раза становились победителями ринг-выводок чемпионатов по типу и экстерьеру, и одна лошадь завоевала титул абсолютной чемпионки фестиваля орловского рысака "Сибирь-2020".ООО "Конный завод "Орловский фаворит"" — хозяйство, которое более 20 лет задействовано в орловском коннозаводстве, с 2013 года зарегистрировано в государственном племенном регистре и аккредитовано по виду деятельности как племенной завод. Высокий уровень организации селекционно-племенной работы подтверждается успехами питомцев этого завода на ипподромах страны. Выращенные в хозяйстве орловские рысаки широко известны и пользуются большими спросом далеко за пределами, что служит знаком качества племенной продукции", - отмечает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
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лошади

Конный завод из Тюменской области признан лучшим конным заводом России

11:41 03.03.2021 (обновлено: 11:42 03.03.2021)
 
© Фото : Правительство Тюменской областиКонный завод "Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года
Конный завод Орловский фаворит из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Правительство Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Конный завод "Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года по результатам экспертной оценки и выступлений на ипподромах лошадей орловской рысистой породы, выращенных в хозяйстве, сообщает пресс-служба областного правительства.
Среди резвейших орловских рысаков прошедшего бегового сезона - пять лошадей, выращенных на конном заводе "Орловский фаворит".
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Питомцы завода установили два рекорда всероссийского значения, одержали 44 победы в традиционных призах.
Кроме того, рысаки конного завода в минувшем году четыре раза становились победителями ринг-выводок чемпионатов по типу и экстерьеру, и одна лошадь завоевала титул абсолютной чемпионки фестиваля орловского рысака "Сибирь-2020".
"Отмеченные достижения — результат совместной целенаправленной работы всего коллектива конного завода и тренерского персонала ипподромов.
ООО "Конный завод "Орловский фаворит"" — хозяйство, которое более 20 лет задействовано в орловском коннозаводстве, с 2013 года зарегистрировано в государственном племенном регистре и аккредитовано по виду деятельности как племенной завод. Высокий уровень организации селекционно-племенной работы подтверждается успехами питомцев этого завода на ипподромах страны. Выращенные в хозяйстве орловские рысаки широко известны и пользуются большими спросом далеко за пределами, что служит знаком качества племенной продукции", - отмечает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
 
Тюменская областьлошади
 
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