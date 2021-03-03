https://ria.ru/20210303/zavod-1599718579.html

Конный завод из Тюменской области признан лучшим конным заводом России

Конный завод из Тюменской области признан лучшим конным заводом России

Конный завод "Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года по результатам экспертной оценки и выступлений на РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:41

2021-03-03T11:41

2021-03-03T11:42

тюменская область

лошади

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ТЮМЕНЬ, 3 мар - РИА Новости. Конный завод "Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим племенным конным заводом России 2020 года по результатам экспертной оценки и выступлений на ипподромах лошадей орловской рысистой породы, выращенных в хозяйстве, сообщает пресс-служба областного правительства.Среди резвейших орловских рысаков прошедшего бегового сезона - пять лошадей, выращенных на конном заводе "Орловский фаворит". Питомцы завода установили два рекорда всероссийского значения, одержали 44 победы в традиционных призах. Кроме того, рысаки конного завода в минувшем году четыре раза становились победителями ринг-выводок чемпионатов по типу и экстерьеру, и одна лошадь завоевала титул абсолютной чемпионки фестиваля орловского рысака "Сибирь-2020".ООО "Конный завод "Орловский фаворит"" — хозяйство, которое более 20 лет задействовано в орловском коннозаводстве, с 2013 года зарегистрировано в государственном племенном регистре и аккредитовано по виду деятельности как племенной завод. Высокий уровень организации селекционно-племенной работы подтверждается успехами питомцев этого завода на ипподромах страны. Выращенные в хозяйстве орловские рысаки широко известны и пользуются большими спросом далеко за пределами, что служит знаком качества племенной продукции", - отмечает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

https://ria.ru/20210226/gimnastika-1599143081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лошади