https://ria.ru/20210303/zapusk-1599843364.html

Запуск прототипа корабля Starship отложили из-за проблемы с двигателем

Запуск прототипа корабля Starship отложили из-за проблемы с двигателем

Запуск прототипа разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов корабля Starship SN10 отложен на неопределенное время из-за проблемы с... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-03T23:54

2021-03-03T23:54

2021-03-04T00:01

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илон маск

луна

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запуск прототипа разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов корабля Starship SN10 отложен на неопределенное время из-за проблемы с двигателем, трансляция ведется в YouTube."Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя", - говорится в трансляции.Глава компании Space X Илон Маск сообщил, что компания рассчитывает предпринять еще одну попытку запуска."Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для еще одной попытки полета сегодня", - написал Маск в Twitter.Ожидалось, что аппарат в ходе испытательного полета должен был подняться на высоту около 10 километров, совершить перемещение топлива, выполнить разворот, контролируемое снижение, повторный запуск двигателей у земли и посадку в установленном месте.Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html

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Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался на испытаниях при приземлении Прототип ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного полета на высоту более 10 километров. 2021-03-03T23:54 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, луна, марс, космос - риа наука, spacex