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Наука
https://ria.ru/20210303/zapusk-1599843364.html
Запуск прототипа корабля Starship отложили из-за проблемы с двигателем
Запуск прототипа корабля Starship отложили из-за проблемы с двигателем
Запуск прототипа разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов корабля Starship SN10 отложен на неопределенное время из-за проблемы с... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-03T23:54
2021-03-04T00:01
наука
илон маск
луна
марс
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запуск прототипа разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов корабля Starship SN10 отложен на неопределенное время из-за проблемы с двигателем, трансляция ведется в YouTube."Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя", - говорится в трансляции.Глава компании Space X Илон Маск сообщил, что компания рассчитывает предпринять еще одну попытку запуска."Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для еще одной попытки полета сегодня", - написал Маск в Twitter.Ожидалось, что аппарат в ходе испытательного полета должен был подняться на высоту около 10 километров, совершить перемещение топлива, выполнить разворот, контролируемое снижение, повторный запуск двигателей у земли и посадку в установленном месте.Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
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353
60
Прототип ракеты Starship компании SpaceX взорвался на испытаниях при приземлении
Прототип ракеты Starship компании SpaceX, создаваемой для дальних пилотируемых полетов в космос, взорвался при приземлении после очередного испытательного полета на высоту более 10 километров.
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илон маск, луна, марс, космос - риа наука, spacex

Запуск прототипа корабля Starship отложили из-за проблемы с двигателем

23:54 03.03.2021 (обновлено: 00:01 04.03.2021)
 
© LabPadreПрототип корабля Starship во время испытаний
Прототип корабля Starship во время испытаний - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© LabPadre
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Запуск прототипа разрабатываемого компанией SpaceX для дальних космических полетов корабля Starship SN10 отложен на неопределенное время из-за проблемы с двигателем, трансляция ведется в YouTube.
"Запуск был отложен из-за проблемы с запуском двигателя", - говорится в трансляции.
Глава компании Space X Илон Маск сообщил, что компания рассчитывает предпринять еще одну попытку запуска.
"Увеличиваем предельную тягу и перерабатываем топливо для еще одной попытки полета сегодня", - написал Маск в Twitter.
Starhoper, прототип космического корабля Starship - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
29 января, 16:42Наука
Из-за задержек полета Starship люди не попадут на Марс, заявил Маск
Ожидалось, что аппарат в ходе испытательного полета должен был подняться на высоту около 10 километров, совершить перемещение топлива, выполнить разворот, контролируемое снижение, повторный запуск двигателей у земли и посадку в установленном месте.
Ранее запуски проводились 10 декабря и 3 февраля, тогда ракеты взорвались и разрушились при посадке, однако испытания все равно были признаны успешными, так как главной целью была не посадка, а проверка поведения ракеты в воздухе: разворотов, управляемости при планировании к земной поверхности, работоспособности систем. Глава компании Илон Маск еще до старта оценивал вероятность успешной посадки при первом запуске только как одну треть.
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.
 
НаукаИлон МаскЛунаМарсКосмос - РИА НаукаSpaceX
 
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