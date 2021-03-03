https://ria.ru/20210303/zakhvat-1599708427.html

В России ответили на призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма

В России ответили на призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма

Российские парламентарии осудили призыв украинского политика Татьяны Черновол к захвату Крыма. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:44

2021-03-03T10:44

2021-03-03T12:27

алексей неижпапа

ситуация на украине

черное море

михаил шеремет

игорь коротченко

госдума рф

верховная рада украины

республика крым

оон

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские парламентарии осудили призыв украинского политика Татьяны Черновол к захвату Крыма.Ранее бывший депутат Верховной рады сказала, что необходимо готовиться к военной операции по возвращению полуострова. По ее мнению, Киев должен "воспользоваться моментом", когда в России начнутся "процессы турбулентности"."Ответят по всей строгости закона"Своим призывом Черновол попрала все нормы международного права и российского законодательства, заявил РИА Новости депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что такие высказывания — очередная попытка "разыграть карту" Крыма и сделать акцент на чувствах украинцев. Он добавил, что риторика политика может быть связана "с отсутствием возможности осуществлять требуемую политику внутреннюю со стороны украинских властей".В Киеве понимают, что военная агрессия против полуострова приведет к распаду Украины, отметил, в свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он напомнил, что Черновол всегда была агрессивным политиком, устраивала потасовки и выступала с неадекватными идеями."Сплошное безумие"Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал высказывание экс-депутата Рады безумием. По его словам, Украина так и не вынесла уроков из того, что агрессией невозможно построить цивилизованное государство."Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго", — подчеркнул он.Российский военный эксперт Игорь Коротченко при этом призвал не воспринимать всерьез слова Черновол, поскольку у Киева нет ресурсов для силового захвата Крыма. "То, к чему она призывает, невозможно, такую операцию не проведет никто — ни украинская армия, ни Вооруженные силы НАТО", — подытожил специалист.Провокационные заявления в адрес Крыма звучат от украинской стороны все чаще. Так, 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату республики и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком украинских ВМС Алексей Неижпапа рассказал, что подготовка к военной конфронтации с Россией уже идет, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН семь лет назад проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

https://ria.ru/20210226/krym-1599170177.html

https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html

черное море

республика крым

киев

украина

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