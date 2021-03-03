В России ответили на призыв экс-депутата Рады к захвату Крыма
10:44 03.03.2021 (обновлено: 12:27 03.03.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские парламентарии осудили призыв украинского политика Татьяны Черновол к захвату Крыма.
Ранее бывший депутат Верховной рады сказала, что необходимо готовиться к военной операции по возвращению полуострова. По ее мнению, Киев должен "воспользоваться моментом", когда в России начнутся "процессы турбулентности".
"Ответят по всей строгости закона"
Своим призывом Черновол попрала все нормы международного права и российского законодательства, заявил РИА Новости депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Люди, которые позволяют себе такие высказывания в адрес российского государства и ее территории, ответят по всей строгости закона", — отметил парламентарий.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что такие высказывания — очередная попытка "разыграть карту" Крыма и сделать акцент на чувствах украинцев. Он добавил, что риторика политика может быть связана "с отсутствием возможности осуществлять требуемую политику внутреннюю со стороны украинских властей".
В Киеве понимают, что военная агрессия против полуострова приведет к распаду Украины, отметил, в свою очередь, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он напомнил, что Черновол всегда была агрессивным политиком, устраивала потасовки и выступала с неадекватными идеями.
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"Сплошное безумие"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал высказывание экс-депутата Рады безумием. По его словам, Украина так и не вынесла уроков из того, что агрессией невозможно построить цивилизованное государство.
"Все это сплошное безумие. Только бессмертные или обезумевшие политики могут делать подобные заявления. В данном случае налицо признаки второго", — подчеркнул он.
Российский военный эксперт Игорь Коротченко при этом призвал не воспринимать всерьез слова Черновол, поскольку у Киева нет ресурсов для силового захвата Крыма.
"То, к чему она призывает, невозможно, такую операцию не проведет никто — ни украинская армия, ни Вооруженные силы НАТО", — подытожил специалист.
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Провокационные заявления в адрес Крыма звучат от украинской стороны все чаще. Так, 11 декабря бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный призвал провести военную операцию по захвату республики и вернуть эти территории Киеву силой. В июле главком украинских ВМС Алексей Неижпапа рассказал, что подготовка к военной конфронтации с Россией уже идет, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с ракетами "Нептун".
Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН семь лет назад проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос "закрыт окончательно".
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