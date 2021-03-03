МИД ответил на обвинения США в производстве химического оружия
09:00 03.03.2021 (обновлено: 17:49 03.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. США, вводя санкции против России, выставляют себя борцами с химоружием, хотя сами его до сих пор не уничтожили, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на ее якобы неправомочные действия", — сказала дипломат в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
При этом она призвала обратить внимание на абсурдность происходящего.
"США возложили на себя роль борца с химическим оружием, притом что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США <…> их не выполнили и этим химическим оружием продолжают обладать", — подчеркнула Захарова.
Накануне Вашингтон вслед за Брюсселем объявил о новых ограничениях против России из-за ситуации вокруг Алексей Навального. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия", а также семь чиновников.
В Москве это назвали "враждебным антироссийским выпадом" и призвали Вашингтон "не играть с огнем".
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