https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html
Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"
Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"
Лефортовский суд Москвы снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учета как склонного к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:34
2021-03-03T11:34
2021-03-03T11:51
россия
дело полковника захарченко
дмитрий захарченко
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учета как склонного к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко."Суд отменил решение о постановке его на учет и снял статус "склонный к побегу", - сказал собеседник агентства.Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее отменил решения нижестоящих инстанций и обязал пересмотреть жалобу Захарченко.Администрация "Лефортово" признала бывшего офицера склонным к побегу и нападениям на охрану на основании рапорта сотрудника ФСИН Александра Розова, утверждавшего, что 1 ноября 2019 года он слышал "отдельные фразы" Захарченко на эту тему.Захарченко утверждает, что Розов оговорил его, мстя за жалобы на отсутствие теплой одежды (дело было осенью). По информации защиты, записи с камер наблюдения не смогли подтвердить версию сотрудников СИЗО, поскольку были уничтожены, а сам рапорт был написан задним числом.Как отмечала адвокат Валерия Туникова, постановка на профучет серьезно ужесточает режим содержания в колонии, из-за этого Захарченко обязан ежечасно отмечаться у контролирующего сотрудника, в любой момент и по любому поводу может быть отправлен в штрафной изолятор, ночью его проверяют светом фонаря в лицо.Захарченко, которого прославил найденный в квартире его сестры склад с 9 миллиардами рублей, отбывает 12,5-летний срок в колонии за взяточничество. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну. Сейчас в отношении Захарченко расследуется еще одно дело о взятках - на 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20210226/zakharchenko-1599171649.html
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россия, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, происшествия
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Лефортовский суд Москвы
снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко
с учета как склонного к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
"Суд отменил решение о постановке его на учет и снял статус "склонный к побегу", - сказал собеседник агентства.
Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее отменил решения нижестоящих инстанций и обязал пересмотреть жалобу Захарченко.
Администрация "Лефортово" признала бывшего офицера склонным к побегу и нападениям на охрану на основании рапорта сотрудника ФСИН
Александра Розова, утверждавшего, что 1 ноября 2019 года он слышал "отдельные фразы" Захарченко на эту тему.
Захарченко утверждает, что Розов оговорил его, мстя за жалобы на отсутствие теплой одежды (дело было осенью). По информации защиты, записи с камер наблюдения не смогли подтвердить версию сотрудников СИЗО, поскольку были уничтожены, а сам рапорт был написан задним числом.
Как отмечала адвокат Валерия Туникова, постановка на профучет серьезно ужесточает режим содержания в колонии, из-за этого Захарченко обязан ежечасно отмечаться у контролирующего сотрудника, в любой момент и по любому поводу может быть отправлен в штрафной изолятор, ночью его проверяют светом фонаря в лицо.
Захарченко, которого прославил найденный в квартире его сестры склад с 9 миллиардами рублей, отбывает 12,5-летний срок в колонии за взяточничество. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну. Сейчас в отношении Захарченко расследуется еще одно дело о взятках - на 1,4 миллиарда рублей.