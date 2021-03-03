https://ria.ru/20210303/zakharchenko-1599718361.html

Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"

Суд снял с Захарченко статус "склонный к побегу"

Лефортовский суд Москвы снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учета как склонного к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:34

2021-03-03T11:34

2021-03-03T11:51

россия

дело полковника захарченко

дмитрий захарченко

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы снял экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко с учета как склонного к побегу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко."Суд отменил решение о постановке его на учет и снял статус "склонный к побегу", - сказал собеседник агентства.Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее отменил решения нижестоящих инстанций и обязал пересмотреть жалобу Захарченко.Администрация "Лефортово" признала бывшего офицера склонным к побегу и нападениям на охрану на основании рапорта сотрудника ФСИН Александра Розова, утверждавшего, что 1 ноября 2019 года он слышал "отдельные фразы" Захарченко на эту тему.Захарченко утверждает, что Розов оговорил его, мстя за жалобы на отсутствие теплой одежды (дело было осенью). По информации защиты, записи с камер наблюдения не смогли подтвердить версию сотрудников СИЗО, поскольку были уничтожены, а сам рапорт был написан задним числом.Как отмечала адвокат Валерия Туникова, постановка на профучет серьезно ужесточает режим содержания в колонии, из-за этого Захарченко обязан ежечасно отмечаться у контролирующего сотрудника, в любой момент и по любому поводу может быть отправлен в штрафной изолятор, ночью его проверяют светом фонаря в лицо.Захарченко, которого прославил найденный в квартире его сестры склад с 9 миллиардами рублей, отбывает 12,5-летний срок в колонии за взяточничество. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, они изъяты в государственную казну. Сейчас в отношении Захарченко расследуется еще одно дело о взятках - на 1,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210226/zakharchenko-1599171649.html

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россия, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко, происшествия