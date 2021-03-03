https://ria.ru/20210303/yama-1599699388.html

В Дзержинске девушка упала в двухметровую яму с кипятком

В Дзержинске девушка упала в двухметровую яму с кипятком

Жительница города Дзержинск провалилась в яму с горячей водой, девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:36

2021-03-03T09:36

2021-03-03T11:06

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Жительница города Дзержинск провалилась в яму с горячей водой, девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области."Сообщение о провале женщины в яму с горячей водой на улице Петрищева у дома 10 в Дзержинске поступило 2 марта в 21.40. Девушка 2000 года рождения доставлена в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области, состояние девушки тяжелое – она получила 70-75% ожогов тела."Сейчас ведутся консультации со специалистами ожогового центра Приволжского медуниверситета, как только будет позволять состояние пострадавшей, ее перевезут в Нижний Новгород", - сказал собеседник агентства.СК начал проверку. "На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК и организовали проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК производят необходимый комплекс проверочных мероприятий", - говорится в сообщении регионального ведомства.По сообщениям местных СМИ, на месте происшествия образовался провал шириной около двух метров, его оцепили, работают экстренные и коммунальные службы.

https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия