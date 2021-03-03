Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/yama-1599699388.html
В Дзержинске девушка упала в двухметровую яму с кипятком
В Дзержинске девушка упала в двухметровую яму с кипятком
Жительница города Дзержинск провалилась в яму с горячей водой, девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:36
2021-03-03T11:06
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_85d15d42a0587a0e139b17890f330b56.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Жительница города Дзержинск провалилась в яму с горячей водой, девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области."Сообщение о провале женщины в яму с горячей водой на улице Петрищева у дома 10 в Дзержинске поступило 2 марта в 21.40. Девушка 2000 года рождения доставлена в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области, состояние девушки тяжелое – она получила 70-75% ожогов тела."Сейчас ведутся консультации со специалистами ожогового центра Приволжского медуниверситета, как только будет позволять состояние пострадавшей, ее перевезут в Нижний Новгород", - сказал собеседник агентства.СК начал проверку. "На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК и организовали проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК производят необходимый комплекс проверочных мероприятий", - говорится в сообщении регионального ведомства.По сообщениям местных СМИ, на месте происшествия образовался провал шириной около двух метров, его оцепили, работают экстренные и коммунальные службы.
https://ria.ru/20210303/smert-1599692527.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584480904_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_192b0facf41a024a0b288cc07be26407.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

В Дзержинске девушка упала в двухметровую яму с кипятком

09:36 03.03.2021 (обновлено: 11:06 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке
Автомобиль реанимации в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар — РИА Новости. Жительница города Дзержинск провалилась в яму с горячей водой, девушка госпитализирована, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Нижегородской области.
"Сообщение о провале женщины в яму с горячей водой на улице Петрищева у дома 10 в Дзержинске поступило 2 марта в 21.40. Девушка 2000 года рождения доставлена в больницу скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области, состояние девушки тяжелое – она получила 70-75% ожогов тела.
"Сейчас ведутся консультации со специалистами ожогового центра Приволжского медуниверситета, как только будет позволять состояние пострадавшей, ее перевезут в Нижний Новгород", - сказал собеседник агентства.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 08:09
В Туве начали проверку из-за смерти женщины после нападения собак
СК начал проверку. "На место происшествия незамедлительно выехали следователи СК и организовали проведение доследственной проверки. В настоящее время следователи СК производят необходимый комплекс проверочных мероприятий", - говорится в сообщении регионального ведомства.
По сообщениям местных СМИ, на месте происшествия образовался провал шириной около двух метров, его оцепили, работают экстренные и коммунальные службы.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния