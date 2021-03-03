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Наука
https://ria.ru/20210303/whatsapp-1599709548.html
В WhatsApp добавят новую функцию, которая сделает общение безопаснее
В WhatsApp добавят новую функцию, которая сделает общение безопаснее
Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий. О работе над новой опцией сообщает тематический портал WABetaInfo. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:53
2021-03-03T10:53
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий. О работе над новой опцией сообщает тематический портал WABetaInfo.Сервис добавит новый переключатель рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения. После нажатия на него пользователь может поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, ​​как только он покинет чат. Получившему такое фото придет и уведомление об удалении фото. Новая функция, в рамках которой мессенджер также запретит сохранение или пересылку такой фотографии, появится в одном из ближайших обновлений приложения WhatsApp для Android и iOS.В 2020 году WhatsApp представил опцию самоуничтожающихся сообщений, которая работает по схожему принципу. Однако у пользователей такая возможность не нашла поддержки — ограничение легко обходится банальным скриншотом экрана.
https://ria.ru/20210220/whatsapp-1598382052.html
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РИА Новости
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whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

В WhatsApp добавят новую функцию, которая сделает общение безопаснее

10:53 03.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий. О работе над новой опцией сообщает тематический портал WABetaInfo.
Сервис добавит новый переключатель рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения. После нажатия на него пользователь может поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, ​​как только он покинет чат. Получившему такое фото придет и уведомление об удалении фото.
Новая функция, в рамках которой мессенджер также запретит сохранение или пересылку такой фотографии, появится в одном из ближайших обновлений приложения WhatsApp для Android и iOS.
В 2020 году WhatsApp представил опцию самоуничтожающихся сообщений, которая работает по схожему принципу. Однако у пользователей такая возможность не нашла поддержки — ограничение легко обходится банальным скриншотом экрана.
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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