https://ria.ru/20210303/whatsapp-1599709548.html

В WhatsApp добавят новую функцию, которая сделает общение безопаснее

В WhatsApp добавят новую функцию, которая сделает общение безопаснее

Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий. О работе над новой опцией сообщает тематический портал WABetaInfo. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:53

2021-03-03T10:53

2021-03-03T10:53

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мессенджер WhatsApp получит функцию отправки самоуничтожающихся фотографий. О работе над новой опцией сообщает тематический портал WABetaInfo.Сервис добавит новый переключатель рядом с полем для текста в окне предварительного просмотра изображения. После нажатия на него пользователь может поделиться изображением, которое автоматически исчезнет, ​​как только он покинет чат. Получившему такое фото придет и уведомление об удалении фото. Новая функция, в рамках которой мессенджер также запретит сохранение или пересылку такой фотографии, появится в одном из ближайших обновлений приложения WhatsApp для Android и iOS.В 2020 году WhatsApp представил опцию самоуничтожающихся сообщений, которая работает по схожему принципу. Однако у пользователей такая возможность не нашла поддержки — ограничение легко обходится банальным скриншотом экрана.

https://ria.ru/20210220/whatsapp-1598382052.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, apple ios, технологии