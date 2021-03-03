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В Екатеринбурге у ребенка в руках взорвался неизвестный предмет
В Екатеринбурге у ребенка в руках взорвался неизвестный предмет
Девочка в Екатеринбурге получила ранение после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМВД... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T20:37
2021-03-03T20:37
валерий горелых
гумвд
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Девочка в Екатеринбурге получила ранение после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.Ранее издание Mash сообщило, что в руках 5-летней девочки взорвался патрон, который она разогревала зажигалкой."Тревожное сообщение по данному инциденту поступило в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу в 14.40 (12.40 мск) от бригады скорой помощи. Девочка ... действительно доставлена в медицинское учреждение, где врачи сейчас ее тщательно обследуют и оказывают необходимую помощь. Ребенок воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой", - сказал Горелых.Он добавил, что по стечению обстоятельств в момент, когда случилась беда, девочка находилась дома одна без присмотра взрослых. Был ли это патрон или что-то иное, установит экспертиза. По предварительным данным, ранение у девочки в области груди, оно не проникающее. Обнаружила последствия инцидента мать, когда вернулась домой.По данному факту полиция проводит проверку, уточнил Горелых.
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валерий горелых, гумвд, свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге у ребенка в руках взорвался неизвестный предмет

20:37 03.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Девочка в Екатеринбурге получила ранение после того, как неизвестный предмет взорвался у нее в руках, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее издание Mash сообщило, что в руках 5-летней девочки взорвался патрон, который она разогревала зажигалкой.
"Тревожное сообщение по данному инциденту поступило в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу в 14.40 (12.40 мск) от бригады скорой помощи. Девочка ... действительно доставлена в медицинское учреждение, где врачи сейчас ее тщательно обследуют и оказывают необходимую помощь. Ребенок воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой", - сказал Горелых.
Он добавил, что по стечению обстоятельств в момент, когда случилась беда, девочка находилась дома одна без присмотра взрослых. Был ли это патрон или что-то иное, установит экспертиза. По предварительным данным, ранение у девочки в области груди, оно не проникающее. Обнаружила последствия инцидента мать, когда вернулась домой.
По данному факту полиция проводит проверку, уточнил Горелых.
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Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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