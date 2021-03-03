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Пашинян назвал условие внеочередных выборов в парламент
Пашинян назвал условие внеочередных выборов в парламент
Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся, а также заявил о... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:30
2021-03-03T17:30
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся, а также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса."Если наши партнеры из парламентской оппозиции примут наше предложение, у нас будут внеочередные выборы в согласованные сроки, как я говорил в течение 2021 года", - сказал премьер.По его словам, согласование с оппозицией нужно для восстановления общественной солидарности."Мы не хотим делать шагов "вопреки". Выборы - средство восстановления общественной солидарности, они позволят нашим соотечественникам выразить свою позицию… Правительство и политические силы должны гарантировать их свободное, справедливое и законное проведение", - отметил Пашинян.Он добавил, что направил приглашение и намерен в ближайшее время встретиться для обсуждения этого вопроса с руководителями парламентской оппозиции.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210303/armeniya-1599771443.html
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире

Пашинян назвал условие внеочередных выборов в парламент

17:30 03.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян подтвердил, что готов провести в этом году внеочередные парламентские выборы, если противники власти согласятся, а также заявил о намерении встретиться с главами оппозиционных партий для обсуждения этого вопроса.
"Если наши партнеры из парламентской оппозиции примут наше предложение, у нас будут внеочередные выборы в согласованные сроки, как я говорил в течение 2021 года", - сказал премьер.
Участники акции протеста оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на проспекте Баграмяна в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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По его словам, согласование с оппозицией нужно для восстановления общественной солидарности.
"Мы не хотим делать шагов "вопреки". Выборы - средство восстановления общественной солидарности, они позволят нашим соотечественникам выразить свою позицию… Правительство и политические силы должны гарантировать их свободное, справедливое и законное проведение", - отметил Пашинян.
Он добавил, что направил приглашение и намерен в ближайшее время встретиться для обсуждения этого вопроса с руководителями парламентской оппозиции.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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