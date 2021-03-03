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На Украине нашли еще один способ "отдалиться" от России
На Украине нашли еще один способ "отдалиться" от России
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:59
2021-03-03T16:33
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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Украинский парламент принял в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время.Теперь в стране весь год время будет на час отставать от российской столицы и непризнанных ДНР и ЛНР, которые ранее перешли на московское. Как считают в Верховной раде, это поспособствует "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", а также положительно скажется на здоровье граждан и "укрепит вопросы безопасности".Законопроект поддержали 277 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение."Ежегодный переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (30 октября) на воскресенье (31 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой Украины этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", — говорится в нем.Как отмечается в пояснительной записке, законопроект не только определяет правовые основы исчисления времени на Украине, но и обеспечивает защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности государства — "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора".По словам автора, проект направлен на защиту здоровья украинцев. Он пояснил, что, как считает большинство ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок на один час вперед и назад значительно ухудшает состояние здоровья во время адаптации к летнему и зимнему времени.В пояснительной записке указано, что изложенный в законе подход соответствует мировой практике. В частности, ежегодный переход на летнее время сейчас применяют примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. При этом около 140 государств или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.С 1996 года Украина переводит часы два раза в год: в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта. Украинские чиновники уже спорили о необходимости отменить это правило, но пока оно остается в силе.
https://ria.ru/20210303/zakhvat-1599708427.html
https://ria.ru/20210303/ukraina-1599616157.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/dnr-1599722731.html
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россия, верховная рада украины, украина, в мире

На Украине нашли еще один способ "отдалиться" от России

14:59 03.03.2021 (обновлено: 16:33 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Украинский парламент принял в первом чтении законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время.
Теперь в стране весь год время будет на час отставать от российской столицы и непризнанных ДНР и ЛНР, которые ранее перешли на московское. Как считают в Верховной раде, это поспособствует "деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", а также положительно скажется на здоровье граждан и "укрепит вопросы безопасности".
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Законопроект поддержали 277 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен пройти второе чтение.
"Ежегодный переход на зимнее время произойдет в последнее воскресенье октября. В частности, в этом году он запланирован в ночь с субботы (30 октября) на воскресенье (31 октября). Надеемся, что в случае поддержки Верховной радой Украины этот сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", — говорится в нем.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект не только определяет правовые основы исчисления времени на Украине, но и обеспечивает защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности государства — "поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора".
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По словам автора, проект направлен на защиту здоровья украинцев. Он пояснил, что, как считает большинство ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок на один час вперед и назад значительно ухудшает состояние здоровья во время адаптации к летнему и зимнему времени.
В пояснительной записке указано, что изложенный в законе подход соответствует мировой практике. В частности, ежегодный переход на летнее время сейчас применяют примерно в 60 странах, на всей их площади или частично. При этом около 140 государств или никогда не пользовались сезонным временем, или отказались от такой практики.
С 1996 года Украина переводит часы два раза в год: в последнее воскресенье октября и в последнее воскресенье марта. Украинские чиновники уже спорили о необходимости отменить это правило, но пока оно остается в силе.
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