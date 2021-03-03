https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе

Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112". РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:24

2021-03-03T15:24

2021-03-03T15:26

оппозиционная платформа - за жизнь

татьяна черновол

донбасс

леонид кравчук

госдума рф

верховная рада украины

республика крым

украина

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112".Политик задается вопросом, к чему в стране в последнее время так нагнетается воинственная риторика. Он обратил внимание, что звучат постоянные призывы "кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то".По его мнению, страна всерьез готовится к вооруженному конфликту. Об этом говорит не только информационная повестка, но и заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские соглашения не будут исполняться."Это реальная подготовка к войне", — заключил депутат.Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.

https://ria.ru/20210104/voyna-1591985147.html

https://ria.ru/20210222/tank-1598576529.html

донбасс

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, татьяна черновол, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, республика крым, украина