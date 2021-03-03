Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе
15:24 03.03.2021 (обновлено: 15:26 03.03.2021)
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112".
Политик задается вопросом, к чему в стране в последнее время так нагнетается воинственная риторика. Он обратил внимание, что звучат постоянные призывы "кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то".
"А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?" — поинтересовался Кузьмин.
По его мнению, страна всерьез готовится к вооруженному конфликту. Об этом говорит не только информационная повестка, но и заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские соглашения не будут исполняться.
"Это реальная подготовка к войне", — заключил депутат.
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Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.
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