Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html
Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе
Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:24
2021-03-03T15:26
оппозиционная платформа - за жизнь
татьяна черновол
донбасс
леонид кравчук
госдума рф
верховная рада украины
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_0:0:3543:1994_1920x0_80_0_0_43fbe733fe8a7f82f73ec53238c0a27c.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112".Политик задается вопросом, к чему в стране в последнее время так нагнетается воинственная риторика. Он обратил внимание, что звучат постоянные призывы "кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то".По его мнению, страна всерьез готовится к вооруженному конфликту. Об этом говорит не только информационная повестка, но и заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские соглашения не будут исполняться."Это реальная подготовка к войне", — заключил депутат.Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.
https://ria.ru/20210104/voyna-1591985147.html
https://ria.ru/20210222/tank-1598576529.html
донбасс
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152773/52/1527735244_0:0:3149:2362_1920x0_80_0_0_f699f6d97cbe9945e1dfc6a343a7a826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, татьяна черновол, донбасс, леонид кравчук, госдума рф, верховная рада украины, республика крым, украина

Украинский депутат заявил о подготовке страны к войне в Крыму и Донбассе

15:24 03.03.2021 (обновлено: 15:26 03.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар РИА Новости. Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о подготовке Украины к реальной войне. Об этом он сказал в эфире телеканала "112".
Политик задается вопросом, к чему в стране в последнее время так нагнетается воинственная риторика. Он обратил внимание, что звучат постоянные призывы "кого-то убивать, что-то взрывать, подтягивать войска, отбирать что-то".
"А зачем это заявление Генштаба Украины о том, что они начали подготовку к уличным боям? Это они на каких улицах бои собрались устраивать? В Донецке и Луганске или в Симферополе и Севастополе?" — поинтересовался Кузьмин.
По его мнению, страна всерьез готовится к вооруженному конфликту. Об этом говорит не только информационная повестка, но и заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минские соглашения не будут исполняться.
"Это реальная подготовка к войне", — заключил депутат.
Украинские радикалы в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 17:46
Украинский дипломат захотел устроить России Афганистан
Украинские политики и эксперты регулярно делают воинственные антироссийские заявления. Ранее политолог Зиновий Свереда предложил захватить Крым, "устроить российскому флоту Перл-Харбор" и взорвать Керченский мост. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.
В Госдуме считают эти воинственные высказывания пустыми. Украинские политики, заявляющие о "захвате" территорий и войне, пытаются играть на чувствах жителей страны, сказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он предположил, что такая риторика нужна для отвлечения людей от внутренних проблем Украины.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 16:24
Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи "секретного" танка
 
Оппозиционная платформа - За жизньТатьяна ЧерноволДонбассЛеонид КравчукГосдума РФВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния