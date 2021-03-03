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"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал про полузаброшенный бывший заполярный поселок Цементнозаводский, расположенный в 18 километрах к... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T02:25
2021-03-03T02:25
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал про полузаброшенный бывший заполярный поселок Цементнозаводский, расположенный в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. Статья вызвала активный отклик в комментариях.В материале приводятся фото и видео заброшенных жилых многоквартирных домов: на полах и окнах образовались огромные сосульки, мебель в опустевших комнатах занесло снегом. В зимние месяцы столбик термометра, как отмечается в статье, опускается до минус 50 градусов."Русские выживают где угодно, они стойкие", - прокомментировал публикацию пользователь Sarah."Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно", - отметил Alsocurious."Да я уже от одного вида продрог!", - заявил Faithful1."Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение", - считает The_Watchman."Надо туда Грету (Тунберг – экологическая активистка – Прим. ред.) отправить, пусть проповедует про глобальное потепление", - иронизирует WiseAss2021.
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великобритания, воркута, в мире

"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой

02:25 03.03.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВоркута
Воркута - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал про полузаброшенный бывший заполярный поселок Цементнозаводский, расположенный в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. Статья вызвала активный отклик в комментариях.
В материале приводятся фото и видео заброшенных жилых многоквартирных домов: на полах и окнах образовались огромные сосульки, мебель в опустевших комнатах занесло снегом. В зимние месяцы столбик термометра, как отмечается в статье, опускается до минус 50 градусов.
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"Русские выживают где угодно, они стойкие", - прокомментировал публикацию пользователь Sarah.
"Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно", - отметил Alsocurious.
"Да я уже от одного вида продрог!", - заявил Faithful1.
"Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение", - считает The_Watchman.
"Надо туда Грету (Тунберг – экологическая активистка – Прим. ред.) отправить, пусть проповедует про глобальное потепление", - иронизирует WiseAss2021.
 
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