https://ria.ru/20210303/vkontakte-1599706294.html

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту

Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту

Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:29

2021-03-03T10:29

2021-03-03T10:29

вконтакте

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экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит оплачивать с помощью смартфона покупки как в интернете, так и офлайн, говорится в сообщении VK Pay."VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн с помощью смартфона через Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.Как отмечается, виртуальная версия платежной карты безопаснее обычной - ее нельзя потерять, ее не украдут из сумки, и реквизиты подсмотреть невозможно - в приложении они скрыты. Владелец карты может установить ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей.Также VK Pay запустил программу, позволяющую пользователям сервиса получать кешбэк бонусами, которыми можно будет оплатить до 20% стоимости покупок у партнеров VK Pay, среди которых AliExpress, "Связной", "МегаФон Ритейл", "Технопарк", GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group (перечень будет расширяться)."Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay. Благодаря выходу в офлайн с помощью виртуальной карты, VK Pay становится приложением с максимумом финансовых возможностей для клиента", - приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса VK Pay Максима Попова.В сообщении уточняется, что все новые продукты - виртуальная карта Visa и бонусы - доступны в обновленном интерфейсе мини-приложения VK Pay "ВКонтакте". На первом этапе для получения доступа к новым продуктам нужно оставить заявку на официальном сайте сервиса. В дальнейшем оформление карты и накопление бонусов будут доступны всем пользователям VK Pay по умолчанию, без дополнительной заявки.

https://ria.ru/20201124/vkontakte-1586118396.html

https://ria.ru/20200622/1573323473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте, apple, технологии, экономика