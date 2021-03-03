https://ria.ru/20210303/vkontakte-1599706294.html
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay запустит виртуальную карту
Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T10:29
2021-03-03T10:29
2021-03-03T10:29
вконтакте
apple
технологии
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит оплачивать с помощью смартфона покупки как в интернете, так и офлайн, говорится в сообщении VK Pay."VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн с помощью смартфона через Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.Как отмечается, виртуальная версия платежной карты безопаснее обычной - ее нельзя потерять, ее не украдут из сумки, и реквизиты подсмотреть невозможно - в приложении они скрыты. Владелец карты может установить ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей.Также VK Pay запустил программу, позволяющую пользователям сервиса получать кешбэк бонусами, которыми можно будет оплатить до 20% стоимости покупок у партнеров VK Pay, среди которых AliExpress, "Связной", "МегаФон Ритейл", "Технопарк", GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group (перечень будет расширяться)."Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay. Благодаря выходу в офлайн с помощью виртуальной карты, VK Pay становится приложением с максимумом финансовых возможностей для клиента", - приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса VK Pay Максима Попова.В сообщении уточняется, что все новые продукты - виртуальная карта Visa и бонусы - доступны в обновленном интерфейсе мини-приложения VK Pay "ВКонтакте". На первом этапе для получения доступа к новым продуктам нужно оставить заявку на официальном сайте сервиса. В дальнейшем оформление карты и накопление бонусов будут доступны всем пользователям VK Pay по умолчанию, без дополнительной заявки.
https://ria.ru/20201124/vkontakte-1586118396.html
https://ria.ru/20200622/1573323473.html
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вконтакте, apple, технологии, экономика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Платежный сервис VK Pay (входит в экосистему финансовых и платежных технологий "ВКонтакте") запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которая позволит оплачивать с помощью смартфона покупки как в интернете, так и офлайн, говорится в сообщении VK Pay.
"VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно и в интернете, и офлайн с помощью смартфона через Apple
Pay или Google
Pay", - говорится в сообщении.
Как отмечается, виртуальная версия платежной карты безопаснее обычной - ее нельзя потерять, ее не украдут из сумки, и реквизиты подсмотреть невозможно - в приложении они скрыты. Владелец карты может установить ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей.
Также VK Pay запустил программу, позволяющую пользователям сервиса получать кешбэк бонусами, которыми можно будет оплатить до 20% стоимости покупок у партнеров VK Pay, среди которых AliExpress
, "Связной
", "МегаФон
Ритейл", "Технопарк", GeekBrains и ряд сервисов Mail.ru Group
(перечень будет расширяться).
"Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay. Благодаря выходу в офлайн с помощью виртуальной карты, VK Pay становится приложением с максимумом финансовых возможностей для клиента", - приводятся в сообщении слова директора по развитию бизнеса VK Pay Максима Попова.
В сообщении уточняется, что все новые продукты - виртуальная карта Visa и бонусы - доступны в обновленном интерфейсе мини-приложения VK Pay "ВКонтакте". На первом этапе для получения доступа к новым продуктам нужно оставить заявку на официальном сайте сервиса. В дальнейшем оформление карты и накопление бонусов будут доступны всем пользователям VK Pay по умолчанию, без дополнительной заявки.