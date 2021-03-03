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Kaspersky обнаружил новый вирус-шифровальщик
Kaspersky обнаружил новый вирус-шифровальщик
"Лаборатория Касперского" зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании с использованием ранее неизвестного... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:23
2021-03-03T12:41
лаборатория касперского
технологии
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании с использованием ранее неизвестного вируса-шифровальщика."С декабря 2020 года по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около десяти организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter", — говорится в пресс-релизе компании.Первичное заражение происходило через фишинговые письма. Злоумышленники выбирали тему, которая должна была заинтересовать получателя: например, "повестка в суд", "заявка на возврат" или "копии документов". Далее, переходя по ссылке или открывая вложение, жертва автоматически загружала на свое устройство троянец.После закрепления в системе и распространения по сети авторы схемы пытались перевести деньги через бухгалтерские программы, подменяя вирусом реквизиты в платежных поручениях или вручную с использованием средств удаленного доступа. Если же злоумышленникам это не удавалось, они задействовали Quoter.Программа шифровала данные и оставляла контакты для связи с атакующими. Если жертва не реагировала, ее шантажировали публикацией украденных конфиденциальных данных. В качестве выкупа взломщики требовали в среднем около миллиона долларов. Примечательно, что с момента закрепления в системе до применения шифровальщика проходило несколько месяцев, отметили в "Лаборатории Касперского".Сегодня стало широко известно еще об одной мошеннической схеме с использованием фишингового сайта, который имитирует интерфейс портала "Госуслуги". Это рассылка по электронной почте: в послании были типичные для сервиса госуслуг элементы — логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации — указать СНИЛС. Злоумышленников выдал адрес отправителя, не имеющий отношения к государственному порталу.
https://ria.ru/20201203/spam-zvonki-1587513070.html
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РИА Новости
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60
лаборатория касперского, технологии

Kaspersky обнаружил новый вирус-шифровальщик

11:23 03.03.2021 (обновлено: 12:41 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" зафиксировала серию целевых атак на российские финансовые и транспортные компании с использованием ранее неизвестного вируса-шифровальщика.
"С декабря 2020 года по настоящее время жертвами злоумышленников стали уже около десяти организаций. В атаках, за которыми стоит русскоговорящая группа RTM, применяется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter", — говорится в пресс-релизе компании.
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 14:50
В Kaspersky назвали долю спам-звонков на мобильники россиян
Первичное заражение происходило через фишинговые письма. Злоумышленники выбирали тему, которая должна была заинтересовать получателя: например, "повестка в суд", "заявка на возврат" или "копии документов". Далее, переходя по ссылке или открывая вложение, жертва автоматически загружала на свое устройство троянец.
После закрепления в системе и распространения по сети авторы схемы пытались перевести деньги через бухгалтерские программы, подменяя вирусом реквизиты в платежных поручениях или вручную с использованием средств удаленного доступа. Если же злоумышленникам это не удавалось, они задействовали Quoter.
Программа шифровала данные и оставляла контакты для связи с атакующими. Если жертва не реагировала, ее шантажировали публикацией украденных конфиденциальных данных. В качестве выкупа взломщики требовали в среднем около миллиона долларов. Примечательно, что с момента закрепления в системе до применения шифровальщика проходило несколько месяцев, отметили в "Лаборатории Касперского".
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 12:14
Россиян предупредили о схеме мошенничества с "ошибочным" переводом денег
Сегодня стало широко известно еще об одной мошеннической схеме с использованием фишингового сайта, который имитирует интерфейс портала "Госуслуги". Это рассылка по электронной почте: в послании были типичные для сервиса госуслуг элементы — логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.
В самом e-mail говорилось, что адресату положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации — указать СНИЛС. Злоумышленников выдал адрес отправителя, не имеющий отношения к государственному порталу.
© РИА НовостиПисьмо от имени "Госуслуг"
Письмо от имени Госуслуг - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости
Письмо от имени "Госуслуг"
 
Лаборатория КасперскогоТехнологии
 
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