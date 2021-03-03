https://ria.ru/20210303/vaktsiny-1599838327.html

В Австрии "Спутнику V" доверяют больше, чем AstraZeneca

В Австрии "Спутнику V" доверяют больше, чем AstraZeneca

Жители Австрии относятся к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" с большим доверием, чем к вакцине от AstraZeneca, следует из данных исследования... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T22:42

2021-03-03T22:42

2021-03-03T22:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

евросоюз

германия

швейцария

австрия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Австрии относятся к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" с большим доверием, чем к вакцине от AstraZeneca, следует из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria)."Даже еще не получившая разрешение вакцина "Спутник V" оценивается в два раза более положительно в немецкоязычном пространстве, чем вакцина от AstraZeneca, в особенности в Австрии", - говорится в исследовании.Институт в январе и феврале 2021 года провел исследование, в рамках которого было проанализировано около 250 тысяч высказываний о вакцинах в трех немецкоязычных странах, Австрии, Германии и Швейцарии. Анализировались высказывания из традиционных медиа, блогов, социальных сетей. Тональность высказываний делилась на положительную (+1), нейтральную (0) и отрицательную (-1).Как отмечается в исследовании, на первом месте по уровню одобрения в немецкоязычных странах находится вакцина Johnson & Johnson (тональность 0,18), далее следуют Pfizer/BioNTech (0,14) и Moderna (0,13). Тональность высказываний о "Спутнике V" оценивается в 0,11. Как отмечается в исследовании, положительные высказывания о российской вакцине чаще всего встречались в социальных медиа, в них вакцина упоминалась на 50% чаще, чем в СМИ. Показатель положительной тональности вакцины AstraZeneca составил 0,04, у вакцины Sinopharm показатель тональности 0,03.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили вопрос поставок в республику и совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V".В настоящее время на рынке Евросоюза централизовано разрешено использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Вакцинация началась в конце декабря.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/vaktsiny-1599657118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sputnik-1599514887.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , евросоюз, германия, швейцария, австрия, в мире