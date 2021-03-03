В Австрии "Спутнику V" доверяют больше, чем AstraZeneca
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Жители Австрии относятся к российской вакцине от коронавируса "Спутник V" с большим доверием, чем к вакцине от AstraZeneca, следует из данных исследования Института менеджмента и экономических исследований Австрии (IMWF Austria).
"Даже еще не получившая разрешение вакцина "Спутник V" оценивается в два раза более положительно в немецкоязычном пространстве, чем вакцина от AstraZeneca, в особенности в Австрии", - говорится в исследовании.
Институт в январе и феврале 2021 года провел исследование, в рамках которого было проанализировано около 250 тысяч высказываний о вакцинах в трех немецкоязычных странах, Австрии, Германии и Швейцарии. Анализировались высказывания из традиционных медиа, блогов, социальных сетей. Тональность высказываний делилась на положительную (+1), нейтральную (0) и отрицательную (-1).
Как отмечается в исследовании, на первом месте по уровню одобрения в немецкоязычных странах находится вакцина Johnson & Johnson (тональность 0,18), далее следуют Pfizer/BioNTech (0,14) и Moderna (0,13). Тональность высказываний о "Спутнике V" оценивается в 0,11. Как отмечается в исследовании, положительные высказывания о российской вакцине чаще всего встречались в социальных медиа, в них вакцина упоминалась на 50% чаще, чем в СМИ. Показатель положительной тональности вакцины AstraZeneca составил 0,04, у вакцины Sinopharm показатель тональности 0,03.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц по телефону обсудили вопрос поставок в республику и совместное производство вакцины от коронавируса "Спутник V".
В настоящее время на рынке Евросоюза централизовано разрешено использовать вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Вакцинация началась в конце декабря.