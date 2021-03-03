https://ria.ru/20210303/uprazhneniya-1599697733.html

Кардиолог посоветовал три простых упражнения для снижения риска инфаркта

Кардиолог посоветовал три простых упражнения для снижения риска инфаркта

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:20

2021-03-03T09:20

2021-03-03T11:53

владимир хорошев

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта.В первую очередь специалист рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам: ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца. По его словам, это также станет хорошей тренировкой для позвоночника и головного мозга.Другим эффективным упражнением медик назвал "ходьбу на ягодицах": для этого нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, а затем сделать каждой ягодицей по восемь "шагов" вперед и назад.Кроме того, Хорошев посоветовал делать в рамках тренировки "золотую рыбку": лечь на спину и двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками, приподнимая сначала лопатки, потом ягодицы и "другие анатомические части задней поверхности туловища и ног". Он посоветовал делать упражнение пять-семь минут.Кардиолог отметил, что для снижения риска инфаркта необходимо и правильное питание: так, следует снизить потребление мяса до двух-трех раз в неделю, включить в рацион больше овощей и фруктов, особенно яблоки, мандарины или апельсины.

https://ria.ru/20210207/infarkt-1596368252.html

https://ria.ru/20210302/privychka-1599638466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир хорошев, здоровье - общество