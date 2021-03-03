https://ria.ru/20210303/uprazhneniya-1599697733.html
Кардиолог посоветовал три простых упражнения для снижения риска инфаркта
Кардиолог посоветовал три простых упражнения для снижения риска инфаркта
Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:20
2021-03-03T09:20
2021-03-03T11:53
владимир хорошев
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта.В первую очередь специалист рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам: ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца. По его словам, это также станет хорошей тренировкой для позвоночника и головного мозга.Другим эффективным упражнением медик назвал "ходьбу на ягодицах": для этого нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, а затем сделать каждой ягодицей по восемь "шагов" вперед и назад.Кроме того, Хорошев посоветовал делать в рамках тренировки "золотую рыбку": лечь на спину и двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками, приподнимая сначала лопатки, потом ягодицы и "другие анатомические части задней поверхности туловища и ног". Он посоветовал делать упражнение пять-семь минут.Кардиолог отметил, что для снижения риска инфаркта необходимо и правильное питание: так, следует снизить потребление мяса до двух-трех раз в неделю, включить в рацион больше овощей и фруктов, особенно яблоки, мандарины или апельсины.
https://ria.ru/20210207/infarkt-1596368252.html
https://ria.ru/20210302/privychka-1599638466.html
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владимир хорошев, здоровье - общество
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев посоветовал три упражнения для снижения риска инфаркта.
В первую очередь специалист рекомендовал уделять внимание пешим прогулкам: ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца. По его словам, это также станет хорошей тренировкой для позвоночника и головного мозга.
"Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Это же иннервация — посыл сигналов к сердцу и прием от него. Все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы", — подчеркнул Хорошев в комментарии телеканалу "360".
Другим эффективным упражнением медик назвал "ходьбу на ягодицах": для этого нужно сесть на пол, ноги выпрямить или согнуть в коленях, а затем сделать каждой ягодицей по восемь "шагов" вперед и назад.
Кроме того, Хорошев посоветовал делать в рамках тренировки "золотую рыбку": лечь на спину и двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками, приподнимая сначала лопатки, потом ягодицы и "другие анатомические части задней поверхности туловища и ног". Он посоветовал делать упражнение пять-семь минут.
Кардиолог отметил, что для снижения риска инфаркта необходимо и правильное питание: так, следует снизить потребление мяса до двух-трех раз в неделю, включить в рацион больше овощей и фруктов, особенно яблоки, мандарины или апельсины.