https://ria.ru/20210303/ukraina-1599795558.html

"Украинскую Венецию" залило нечистотами

"Украинскую Венецию" залило нечистотами

Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками, сообщает украинский канал... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:37

2021-03-03T17:37

2021-03-03T20:30

дунай (река)

евросоюз

румыния

украина

в мире

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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками, сообщает украинский канал "1+1"."За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации", — говорится в сообщении.Нечистоты копятся на улицах города, который часто называют "украинской Венецией". Часть из них попадает в Дунай, за которым начинается румынская территория.Помпы вакуумной канализации не работают уже неделю из-за долга водоканала в размере около 250 долларов. При этом местные власти не могут повлиять на погашение задолженности. Если канализация простоит без работы больше месяца, ее будет невозможно запустить, отмечается в телесюжете.Вакуумная канализация в городе в дельте Дуная была сооружена в 2018 году на средства Евросоюза, она должна предотвращать утечку отходов в пограничную реку. Представители ЕС каждые полгода приезжают контролировать работу системы, следующий визит должен состояться весной.

https://ria.ru/20210208/ukraina-1596390914.html

https://ria.ru/20200430/1570763285.html

дунай (река)

румыния

украина

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дунай (река), евросоюз, румыния, украина, в мире