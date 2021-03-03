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"Украинскую Венецию" залило нечистотами
"Украинскую Венецию" залило нечистотами
Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками, сообщает украинский канал... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:37
2021-03-03T20:30
дунай (река)
евросоюз
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в мире
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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками, сообщает украинский канал "1+1"."За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации", — говорится в сообщении.Нечистоты копятся на улицах города, который часто называют "украинской Венецией". Часть из них попадает в Дунай, за которым начинается румынская территория.Помпы вакуумной канализации не работают уже неделю из-за долга водоканала в размере около 250 долларов. При этом местные власти не могут повлиять на погашение задолженности. Если канализация простоит без работы больше месяца, ее будет невозможно запустить, отмечается в телесюжете.Вакуумная канализация в городе в дельте Дуная была сооружена в 2018 году на средства Евросоюза, она должна предотвращать утечку отходов в пограничную реку. Представители ЕС каждые полгода приезжают контролировать работу системы, следующий визит должен состояться весной.
https://ria.ru/20210208/ukraina-1596390914.html
https://ria.ru/20200430/1570763285.html
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дунай (река), евросоюз, румыния, украина, в мире

"Украинскую Венецию" залило нечистотами

17:37 03.03.2021 (обновлено: 20:30 03.03.2021)
 
© ТСНКадр сюжета телеканала 1+1
Кадр сюжета телеканала 1+1 - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© ТСН
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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Город Вилково Одесской области Украины на границе с Румынией затопило нечистотами из-за долгов коммунальщиков перед энергетиками, сообщает украинский канал "1+1".
"За долги по электроэнергии отключили помповые станции, что привело к остановке вакуумной канализации", — говорится в сообщении.
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Нечистоты копятся на улицах города, который часто называют "украинской Венецией". Часть из них попадает в Дунай, за которым начинается румынская территория.
Помпы вакуумной канализации не работают уже неделю из-за долга водоканала в размере около 250 долларов. При этом местные власти не могут повлиять на погашение задолженности. Если канализация простоит без работы больше месяца, ее будет невозможно запустить, отмечается в телесюжете.
Вакуумная канализация в городе в дельте Дуная была сооружена в 2018 году на средства Евросоюза, она должна предотвращать утечку отходов в пограничную реку. Представители ЕС каждые полгода приезжают контролировать работу системы, следующий визит должен состояться весной.
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